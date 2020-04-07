Находящиеся под контролем официального Дамаска южные районы Сирии грозят новым восстанием против правительственных сил и их союзников. Группировка Риджаль аль-Карама («Люди достоинства») из провинции Сувейда, которая всё ещё сохраняет военный потенциал, выступила против того, как Москва и сирийское правительство контролируют ситуацию на юге Арабской Республики. В этих же районах в начале года были зафиксированы серьёзные протестные акции.
О том, что Риджаль аль-Карама бунтует против управленческих мер Москвы и Дамаска,
В начале года Сувейда неоднократно
В
Уравнение безопасности на юге Сирии было сформулировано благодаря вмешательству внешних игроков — России, США, Израиля и Иордании. Это помогло относительно бескровному примирению повстанческих районов. В то же время при активном содействии российского командования на сирийско-израильской границе стал реализовываться план создания «суннитского буфера» — единого с конфессиональной точки зрения пространства, «чистого» от присутствия проиранских иррегулярных формирований и военных советников иранского Корпуса стражей исламской революции. Специально для этого российская сторона дала гарантии безопасности оппозиционным формированиям, которые она задумала интегрировать в проправительственную структуру. Так, к апрелю 2019 года бывшие повстанцы составляли более 75% бойцов развёрнутой в Дераа 8-ой бригады 5-го штурмового добровольческого корпуса.
Однако процесс предсказуемо привёл к сопротивлению сирийской элиты. Например, брата президента Сирии, командующего 4-ой дивизией Махера Асада, который, как считается, имеет тесные связи с Ираном. Он начал переманивать бывших повстанцев в свои формирования и пытаться разместить своих военнослужащих на блокпостах, что нередко приводило к конфликтам между выходцами из 5 корпуса и 4-ой дивизии.
В действительности, «уравнение безопасности» на юге Сирии привело к серьёзному произволу со стороны правительственных войск, которые не забыли разоружённым повстанцам все свои военные обиды. Экономическая ситуация, усугубившаяся из-за минимизации власти местных советов и устранения НКО, только стимулирует это недовольство.
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