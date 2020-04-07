Находящиеся под контролем официального Дамаска южные районы Сирии грозят новым восстанием против правительственных сил и их союзников. Группировка Риджаль аль-Карама («Люди достоинства») из провинции Сувейда, которая всё ещё сохраняет военный потенциал, выступила против того, как Москва и сирийское правительство контролируют ситуацию на юге Арабской Республики. В этих же районах в начале года были зафиксированы серьёзные протестные акции.

О том, что Риджаль аль-Карама бунтует против управленческих мер Москвы и Дамаска, сообщила арабская пресса. Сирийское правительство и российское командование критикуют за «умышленное» создание вакуума безопасности в южных районах Арабской Республики. Причиной для недовольства, очевидно, стали военные инциденты в сельской местности провинции с участием бригад 5-го штурмового добровольческого корпуса, контроль над которым сохраняет российская армия. Сирийские активисты сообщали о похищениях и убийствах не только в Сувейде, но и в находящейся по соседству провинции Дераа. Преступления приписывают бойцам 5-го корпуса, что автоматически провоцирует обвинения в адрес российского командования. Харакат Риджаль аль-Карама ждёт, что военные РФ найдут виновных и привлекут их к ответственности. Запас доверия местного населения к Дамаску и Москве, очевидно, иссякает.

В начале года Сувейда неоднократно становилась местом протестных акций против политики сирийского правительства. Участники манифестаций блокировали здания местных органов власти, перекрывали дороги, баррикадировали офисы национальной телекоммуникационной компании Syriatel, которая принадлежит двоюродному брату сирийского президента Рами Махлуфу.

В разговоре с изданием Enab Baladi видные сирийские оппозиционеры утверждали, что требования протестующих являются «чисто экономическими». Население Сувейды при этом принято считать политически индифферентным. Оно не принадлежит в полной мере к сирийским оппозиционным силам, как соседи в Дераа и Кунейтре. Драйвер всех манифестаций — это экономические требования. Не случайно некоторые сирийские активисты называют протесты в Сувейде «голодной революцией». После перехода под контроль сирийских правительственных сил в 2018 году главная проблема, с которой столкнулись южные провинции, — это резкое ухудшение уровня жизни из-за ухода НКО и прекращения работы оппозиционных местных советов (администраций).

Juma Mohammed /Global Look Press

Уравнение безопасности на юге Сирии было сформулировано благодаря вмешательству внешних игроков — России, США, Израиля и Иордании. Это помогло относительно бескровному примирению повстанческих районов. В то же время при активном содействии российского командования на сирийско-израильской границе стал реализовываться план создания «суннитского буфера» — единого с конфессиональной точки зрения пространства, «чистого» от присутствия проиранских иррегулярных формирований и военных советников иранского Корпуса стражей исламской революции. Специально для этого российская сторона дала гарантии безопасности оппозиционным формированиям, которые она задумала интегрировать в проправительственную структуру. Так, к апрелю 2019 года бывшие повстанцы составляли более 75% бойцов развёрнутой в Дераа 8-ой бригады 5-го штурмового добровольческого корпуса.

Однако процесс предсказуемо привёл к сопротивлению сирийской элиты. Например, брата президента Сирии, командующего 4-ой дивизией Махера Асада, который, как считается, имеет тесные связи с Ираном. Он начал переманивать бывших повстанцев в свои формирования и пытаться разместить своих военнослужащих на блокпостах, что нередко приводило к конфликтам между выходцами из 5 корпуса и 4-ой дивизии.

В действительности, «уравнение безопасности» на юге Сирии привело к серьёзному произволу со стороны правительственных войск, которые не забыли разоружённым повстанцам все свои военные обиды. Экономическая ситуация, усугубившаяся из-за минимизации власти местных советов и устранения НКО, только стимулирует это недовольство.