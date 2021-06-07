Ударить исподтишка: в Израиле хотят настроить Китай против Ирана

Руководству Израиля советуют использовать его усиливающиеся связи с Китаем для того, чтобы противостоять иранской политике на Ближнем Востоке. Соответствующие рекомендации содержатся в новом докладе Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета (INSS). Авторы исследования убеждены, что зависимость Исламской Республики от экономических отношений с КНР даёт последней широкие возможности по сдерживанию своего партнёра. Впрочем, связи с Пекином таят опасность и для самих израильтян: США не раз предупреждали их о рисках незаметной потери экономического и политического суверенитета.

Авторы доклада указывают на то, что из-за глубокой зависимости Ирана от КНР азиатская держава может оказаться «одним из очень немногих игроков, способных изменить баланс сил на Ближнем Востоке».

Напрямую убедить Китай разорвать или значительно ослабить отношения с Ираном нереально и, возможно, даже контрпродуктивно. Такая стратегия будет выглядеть как попытка побудить крупную державу, которая гордится поддержанием хороших связей со всеми региональными игроками, принять чью-либо сторону, — говорится в исследовании INSS.

Вместо того чтобы отговаривать Китай от развития отношений с Ираном, израильская сторона должна постоянно давать понять Пекину «как беспристрастному субъекту», что необходимо заставить Иран «смягчить своё дестабилизирующее поведение», убеждены исследователи.

Наряду с более решительной и дальновидной политикой США на Ближнем Востоке это принесёт пользу региональной стабильности, а вместе с тем и торговле, и экономическим интересам Китая, — гласит доклад INSS.

Эксперты полагают, что Израиль мог бы также подтолкнуть Китай к тому, чтобы занять строгую позицию в том, что касается режима нераспространения ядерного оружия на Ближнем Востоке.

Арабо-израильская сделка меняет правила

Инструмент давления на Китай аналитики от Тель-Авива видят и в отношениях с теми странами Персидского залива, с которыми были установлены контакты в минувшем году с подачи администрации экс-президента Дональда Трампа.

Если Израиль и его увеличивающиеся суннитские союзники в Персидском заливе и других регионах будут координировать свои действия в отношениях с Китаем, у них будет больше шансов заставить Пекин учитывать их предпочтения на иранском направлении, — говорится в исследовании INSS.

Эта стратегическая перестройка может в долгосрочной перспективе повлиять не только на то, каким образом Пекин ведёт торговлю, но и на то, что он думает по поводу приоритетов в сфере безопасности в регионе, убеждены эксперты.

По их мнению, определённое преимущество еврейскому государству могла бы дать и площадка Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Заявку на присоединение к работе структуры в статусе наблюдателя Израиль подал пять лет назад. Роль наблюдателя в организации выполняет и Иран. Если запрос Израиля получит одобрение, еврейскому государству будет обеспечен доступ к одному и тому же дипломатическому пространству, что и Исламской Республике, отмечают исследователи. А, по их мнению, «близость таких форумов допускает возможность контактов при посредничестве третьих сторон, таких как Китай (или Россия)».

Потеря суверенитета

Зависимость Ирана от Китая подтвердило соглашение о всестороннем сотрудничестве на 25 лет. Несмотря на то что Тегеран старался уйти от неудобных вопросов о последствиях такого стратегического сближения для национального суверенитета, аналитики однозначно интерпретировали договорённости как шаг Исламской Республики в сторону добровольной кабалы.

Однако региональный соперник Ирана — Израиль — находится в не менее уязвимом положении. Всплеск инвестиций из КНР в еврейское государство приходится на период с 2014 по 2018 год. В 2019 и 2020 годах эксперты фиксировали замедление инвестиционной активности, но по естественным причинам: из-за введённых в КНР ограничений на вывоз капитала за границу, из-за усиления контроля Коммунистической партии над активами и приобретениями за рубежом, а также из-за понижения ликвидности капитала в финансовом секторе.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Впрочем, за эти годы китайский бизнес успел обеспечить себе многолетнее присутствие в опасной близости к стратегической инфраструктуре Израиля. Тенденция стала настолько заметной, что на неё обратили внимание США. Двумя годами ранее американское давление вынудило Израиль созвать комитет по изучению «политики зарубежных инвестиций». На него возложили обязанность проверять сделки иностранцев с теми израильскими компаниями, которые представляют важное значение для национальной экономики и сферы безопасности. Однако комитет в действительности оказался неспособен что-либо сделать: у него был доступ далеко не ко всем сделкам с зарубежными инвесторами.

Решение переориентироваться на Китай в политике «сдерживания Ирана» может сыграть с Израилем злую шутку, поставив его в политическую зависимость от азиатского партнёра. Вкупе с наглядной экономической взаимоинтеграцией двух стран это ставит под удар самостоятельность еврейского государства и его союзнические отношения с США.