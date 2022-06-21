Удар по Ат-Танфу: слухи об уходе РФ из Сирии преждевременны Множащиеся сведения, что российских военных перебрасывают из Сирии на Украину, мягко говоря, не соответствуют действительности

Фото: Juma Muhammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

На фоне продолжения российской спецоперации все чаще появляются сообщения о сокращение российского военного присутствия в Сирии и о частичном выводе российских войск из Сирийской Арабской Республики (САР). Но при более пристальном рассмотрении этих слухов становится ясно, что они скорее похожи на пропаганду и должны способствовать «героизации» Украины в ее противостоянии с РФ. То есть налицо попытка показать, что Киев якобы истощил все ресурсы Москвы, вплоть до того, что российская сторона вынуждена снимать свои силы с иных стратегических направлений, таких как Сирия.

Тем не менее Россия, как и прежде, присутствует в Сирии, где российские вооруженные силы не только продолжают проводить контртеррористические операции, но и наносят удары по американским военным базам, которые контролируют проамериканские сирийские оппозиционные формирования в зоне контроля США в районе Ат-Танф.

В частности, по сообщениям WSJ, Россия в прошлую среду уведомила США через линию связи, установленную несколько лет назад для избежания инцидентов, что намерена нанести удары в ответ на атаку со стороны американских прокси против сирийских военных, которые потеряли одну машину и среди них были жертвы.

Вскоре после этого, как пишет WSJ, два истребителя Су-35 и один Су-24 нанесли удар по боевому посту проамериканского формирования «Магавир аль-Саура»* («Революционные коммандос»). В момент атаки на базе не было военнослужащих США и других стран НАТО.

В свою очередь, как сообщил Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на свои источники, 17 июня 2022 года при выполнении служебных обязанностей в Сирии погиб один из российских военнослужащих. Нельзя исключать, что удар по американским прокси был нанесен в связи с гибелью российского военнослужащего.

В сирийской пустыне российские и сирийские военные постоянно проводят операции по выявлению и ликвидации укрывающихся там ячеек ИГ*, и нельзя исключать, что одна такая группа могла попасть в засаду группировки «Магавир ас-Саура», которая также активна в этом регионе.

Фото: Xinhua/Global Look Press

То, что Россия весьма быстро и без долгих раздумий смогла отреагировать на подобные действия, свидетельствует, что Москва по-прежнему уверена в своих силах на сирийском театре военных действий и готова бросать вызов американскому присутствию в этой стране.

О том, что российская группировка САР не подверглась какому-либо сокращению, также заявил и специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, это же подтверждается и сирийскими оппозиционными источниками.

С другой стороны, если исключить пропагандистскую, проукраинскую составляющую подобных вбросов, то действительно основанием для подобных предположений могли стать сведения о том, что после начала операции на Украине пророссийские силы (такие как 5-й корпус) покинули часть своих баз, передав контроль над ними проиранским группировкам.

Но здесь следует учитывать несколько факторов.

Обмен позициями

Россия не в первый раз меняет дислокацию своих подразделений, передавая те или иные районы под ответственность союзным формированиям. Обычно это связано с тактическими соображениями. У России не так много сухопутных подразделений в Сирии (например, в сентябре 2016 года общая численность российской группировки составляла 4300 человек, включая все рода войск и технический персонал) и они не могут действовать повсеместно. Россия сосредоточена на сохранении присутствия в ключевых для себя районах, прежде всего на военных база в Хмеймиме и Тартусе, а также там, где нахождение российских военных предусмотрено различными договоренностями, например, с Турцией. В других местах это присутствие временное и меняется в зависимости от поставленных задач.

Например, российская военная полиция была выведена из города Алеппо в 2018 году после того, как ее миссию посчитали выполненной. В пустынных районах страны, где происходят столкновения с боевиками ИГ, обмен позициями между российскими военными и местными проиранскими или проправительственными группировками — достаточно распространенное явление.

Фото: Juma Muhammad/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Алеппо, Сирия

Свою роль могла сыграть напряженность в отношениях России и Израиля на фоне все более проукраинской позиции Тель-Авива. До сих пор российская сторона сдерживала присутствие Ирана в отдельных сирийских областях, чтобы не раздражать еврейское государство.

Турецкий фактор

С другой стороны, интерес представляют взаимоисключающие сообщения, одни из которых говорят об уходе российских военных из контролируемых курдскими «Отрядами народной самообороны» (ОНС) регионов Манбидж, Тель-Рифаат и Айн аль-Араб — эти районы были названы Турцией в качестве приоритетных целей для новой военной операции. При этом сообщения иных источников эти сведения опровергают и говорят о наращивании российских сил. В 2018 году в преддверие операции «Оливковая ветвь», которую Турция проводила против ОНС в курдском кантоне Африн, российские военные оставили свои блокпосты в этом регионе перед началом турецкого наступления.

В то же время российское присутствие в Манбидже, Тель-Рифаате и Айн-аль-Арабе до сих пор считалось серьезной преградой для начала новой турецкой операции в Сирии.

Поэтому турецкие и курдские наблюдатели, эксперты и журналисты внимательно следят за тем, как действуют российские военнослужащие в этих районах. А их выход или, наоборот, наращивание сил может стать либо предвестником новой турецкой операции, либо, наоборот, придать уверенность, что наступление маловероятно. А противоречивые сведения вызваны, скорее всего, ротацией групп российских военных наблюдателей. Их выезд с позиций оценивается иногда местными наблюдателями как уход, а прибытие новой группы — как наращивание сил. Но любое упоминание о выходе той или иной группы российских военных тут же подхватывается проукраинской пропагандой и преподносится как свидетельство отъезда военных РФ на Украину.

Ускоренная ротация

Если говорить в целом о российском присутствии в САР, то ранее Москва, пытаясь компенсировать недостаточную численность собственных сухопутных сил, основу которых составляли несколько батальонов военной полиции небольшой численности (до 300 человек в каждом), прибегала к формированию лояльных себе сирийских соединений, де-факто подчиненных непосредственно российскому командованию в Хмеймиме, таких как «Охотники за ИГИЛ» или 5-й корпус. В связи с этим российская сторона вряд ли бы пошла на резкое сокращение своего военного присутствия в Сирии, нарушив столь долго выстраиваемый здесь баланс.

Переброска российских подразделений из Сирии на Украину приведет к ослаблению российского влияния на Ближнем Востоке, но при этом существенно не скажется на ходе проведения военной операции на Украине из-за малочисленности собственно российской сирийской группировки.

Тем не менее вполне может быть, что опытные российские военные, прежде всего армейские разведчики, офицеры ГУ (ГРУ), аппарата военных советников, летчики, которые проходят службу в Сирии и имеют большой боевой опыт, могут быть востребованы в ходе спецоперации, поэтому их ротация могла была ускорена. Вместо них могут прибывать военнослужащие, не имевшие боевого опыта.

Плацдарм против НАТО

Кроме того, Сирия имеет важное значение в качестве плацдарма России на Ближнем Востоке и как элемент военной инфраструктуры для глобального противостояния Москвы с Вашингтоном и Брюсселем.

Например, возможности российской военно-воздушной базы Хмеймим в Сирии были расширены в том числе и для использования стратегических бомбардировщиков, способных наносить упреждающие удары по силам условного противника до того, как его флот сможет войти в Черное море. Периодически появлялась информация о нахождении на авиабазе Квейрис у Алеппо российских истребителей МиГ-31, которые, как известно, теперь являются и носителями гиперзвукового ударного оружия.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поэтому в ближайшем будущем речь может идти скорее об изменении вектора использования российской группировки в САР — основной задачей может стать воздействие на силы США и НАТО как в самой Сирии, будь то в зоне Ат-Танф или на северо-востоке, в том числе и в качестве ответа на любые провокации американских прокси. Также российская группировка может размещаться и в Средиземном море, например, путем сопровождения военных кораблей Альянса российскими самолетами и патрулирования российскими скоростными истребителями МиГ-31 с гиперзвуковым оружием от Сирии и вплоть до Мальты.

* Организации признаны террористическими и запрещены в РФ.