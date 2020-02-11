В городе Рамалла, расположенном на Западном берегу Иордана, проходят протесты против предложенного Дональдом Трампом плана по ближневосточному урегулированию.
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Президент США Дональд Трамп 28 января обнародовал план урегулирования палестино-израильского конфликта, который получил неформальное название «сделка века». Он предусматривает «создание» палестинского государства, поскольку США не признают легитимность существующего образования. Его столица должна находиться в Восточном Иерусалиме. Планируется, что суверенитет Израиля будет распространён на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии на Западном берегу реки Иордан.
Эта инициатива встретила резкую критику со стороны ряда стран, включая Турцию и Иран, а также со стороны Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества, писал NEWS.ru.
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