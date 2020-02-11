https://static.news.ru/photo/ef58cf20-4cdf-11ea-867e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

В городе Рамалла, расположенном на Западном берегу Иордана, проходят протесты против предложенного Дональдом Трампом плана по ближневосточному урегулированию.

Как сообщает Times of Israel, на площадь аль-Манара с плакатами и флагами вышли несколько тысяч палестинцев. Протестующие скандируют: «Кража века», переделав таким образом предложенное американским президентом словосочетание «сделка века».

Президент США Дональд Трамп 28 января обнародовал план урегулирования палестино-израильского конфликта, который получил неформальное название «сделка века». Он предусматривает «создание» палестинского государства, поскольку США не признают легитимность существующего образования. Его столица должна находиться в Восточном Иерусалиме. Планируется, что суверенитет Израиля будет распространён на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии на Западном берегу реки Иордан.

Эта инициатива встретила резкую критику со стороны ряда стран, включая Турцию и Иран, а также со стороны Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества, писал NEWS.ru.