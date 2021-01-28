Туристам станет сложнее попасть в Дубай из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/b2f361b8-6178-11eb-80b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Government Of Dubai/Keystone Press Agency

Власти Дубая (ОАЭ) ужесточат с 31 января 2021-го правила въезда в эмират для иностранных путешественников из-за пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19), заявили в пресс-службе правительства региона.

По новым требованиям все представители зарубежных государств, прибывающие в город, обязаны показать справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, выданную не ранее чем за 72 часа до вылета. До этого анализы разрешалось сдать за 96 часов до поездки.

Путешественники, прибывающие в Дубай из любой страны мира, должны заранее пройти ПЦР-тест. Прибывшим из ряда стран (в зависимости от ситуации с COVID-19) может потребоваться пройти дополнительное тестирование в Дубае. Срок действия ПЦР-тестов сокращён с 96 до 72 часов, — говорится в сообщении.

#Dubai âs Supreme Committee of Crisis & Disaster Management announces updates to travel protocols effective from Sunday 31 Jan.

UAE citizens will be required to do a PCR test only on arrival in Dubai regardless of the country they are coming from. https://t.co/UeYHPKTdo5 pic.twitter.com/n4ZTMTozpd — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) January 27, 2021

По последней информации, с начала вспышки медики ОАЭ зафиксировали более 293 тысяч случаев заражения. Кроме того, в стране от недуга скончались 819 пациентов, свыше 267 тысяч пациентов исцелились.

Накануне власти Объединённых Арабских Эмиратов одобрили проведение в стране испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Минздрав страны в ускоренном порядке провёл процедуру регистрации российского препарата. В ОАЭ продолжается третья стадия клинических исследований, в которых принимают участие тысяча добровольцев.

Ранее NEWS.ru писал, что Национальный институт фармакологии и питания Венгрии официально зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Лекарство от коронавируса было также зарегистрировано в рамках ускоренной процедуры.