Туристам станет сложнее попасть в Дубай из-за COVID-19

По новым требованиям все представители зарубежных государств, прибывающие в город, обязаны показать справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, выданную не ранее чем за 72 часа до вылета. До этого анализы разрешалось сдать за 96 часов до поездки.

#Dubai ’s Supreme Committee of Crisis & Disaster Management announces updates to travel protocols effective from Sunday 31 Jan.

UAE citizens will be required to do a PCR test only on arrival in Dubai regardless of the country they are coming from. https://t.co/UeYHPKTdo5 pic.twitter.com/n4ZTMTozpd