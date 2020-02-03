Турция поможет Катару обеспечить безопасность во время чемпионата мира по футболу, который пройдёт в 2022 году. Соответствующие положения содержит двусторонний протокол, подписанный несколько месяцев назад. Что наиболее важно, документ продолжит действовать и после масштабного спортивного мероприятия. Это даёт повод говорить о расширении турецкого присутствия на территории эмирата.
Текст подписанного между катарским и турецким руководством протокола, который попал в руки стокгольмской организации Nordic Research Monitoring Network,
Турецкая государственная пресса отмечает, что Анкара также будет оказывать кадровую поддержку эмирату в рамках чрезвычайных операций и борьбы с химической, биологической, радиологической и ядерной угрозами. Турецкая полиция также направит в Катар сотрудников минно-розыскной службы. Сотрудничество в рамках протокола будет включать «меры по борьбе с преступностью, меры по борьбе с терроризмом, участие в полевых миссиях, имеющих отношение к проведению мега-мероприятий». В тексте говорится, что стороны будут «обмениваться опытом в области повышения квалификации», что предполагает обмен ознакомительными визитами и двусторонние встречи. Однако самое важное, на что указывает стокгольмская Nordic Research Monitoring Network — Турция продолжит обеспечивать безопасность на катарской территории даже после окончания мундиаля.
Отчасти это даёт повод говорить о планах Турции увеличить своё присутствие в эмирате и, соответственно, в районе Персидского залива. Ранее организация Nordic Research Monitoring Network
Анкара и Доха являются частью тактического альянса, сотрудничающего с Тегераном. В связи с этим бывший член парламента Турции Айкан Эрдемир, который возглавляет турецкую программу в американском Фонде защиты демократий,
Вашингтону необходимо разработать многоплановые ответные меры, предусматривающие участие его трансатлантических союзников и региональных партнёров, чтобы заставить Анкару и Доху обуздать своё поведение, — пишет Эрдемир.
Однако ждать, что отношения двух государств распадутся — даже с учётом возможного давления США, наивно. Между республикой и эмиратом
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