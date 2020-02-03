Турция поможет Катару обеспечить безопасность во время чемпионата мира по футболу, который пройдёт в 2022 году. Соответствующие положения содержит двусторонний протокол, подписанный несколько месяцев назад. Что наиболее важно, документ продолжит действовать и после масштабного спортивного мероприятия. Это даёт повод говорить о расширении турецкого присутствия на территории эмирата.

Текст подписанного между катарским и турецким руководством протокола, который попал в руки стокгольмской организации Nordic Research Monitoring Network, предполагает , что страны будут развивать двустороннее сотрудничество в сфере безопасности, особенно в рамках мероприятий мирового масштаба. Согласно официальным заявлениям, соглашение нацелено на укрепление стратегического партнёрства накануне ЧМ-2022. Протокол, который носит название «Письмо о намерениях сотрудничества в реализации мега-мероприятий», был подписан заместителем министра внутренних дел Турции Мухтеремом Инче и катарским бригадным генералом Ибрагимом Халилом аль-Моханнади, который возглавляет комитет по безопасности Верховного комитета по снабжению и наследию.

Турецкая государственная пресса отмечает, что Анкара также будет оказывать кадровую поддержку эмирату в рамках чрезвычайных операций и борьбы с химической, биологической, радиологической и ядерной угрозами. Турецкая полиция также направит в Катар сотрудников минно-розыскной службы. Сотрудничество в рамках протокола будет включать «меры по борьбе с преступностью, меры по борьбе с терроризмом, участие в полевых миссиях, имеющих отношение к проведению мега-мероприятий». В тексте говорится, что стороны будут «обмениваться опытом в области повышения квалификации», что предполагает обмен ознакомительными визитами и двусторонние встречи. Однако самое важное, на что указывает стокгольмская Nordic Research Monitoring Network — Турция продолжит обеспечивать безопасность на катарской территории даже после окончания мундиаля.

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Отчасти это даёт повод говорить о планах Турции увеличить своё присутствие в эмирате и, соответственно, в районе Персидского залива. Ранее организация Nordic Research Monitoring Network обнародовала план Анкары по расширению своей военной базы в Катаре за счёт военно-морских и военно-воздушных сил в дополнение к сухопутным войскам. Власти Турции, отмечают эксперты, хотят сделать из базы штаб-квартиру объединённых сил. Так, в начале этого года численность турецких военнослужащих на объекте в Катаре могла вырасти на тысячу человек. В частности, из плана, которым поделились исследователи из Nordic Research Monitoring Network, следует, что теперь в эмирате развёрнуты 1434 человек из сухопутных войск Турции, 272 из — ВВС и 228 — из ВМС. Штаб будет укомплектован 108 сотрудниками. Обслуживанием будет заниматься группа из 758 человек. Это автоматически превращает турецкий контингент в Катаре в бригадную оперативную группу.

Анкара и Доха являются частью тактического альянса, сотрудничающего с Тегераном. В связи с этим бывший член парламента Турции Айкан Эрдемир, который возглавляет турецкую программу в американском Фонде защиты демократий, отмечает : США надо разработать многоуровневый ответ на укрепление катарско-турецких связей. Обе страны являются формальными союзниками Соединённых Штатов, но имеют региональную повестку, которая идёт в разрез с американскими интересами.

Вашингтону необходимо разработать многоплановые ответные меры, предусматривающие участие его трансатлантических союзников и региональных партнёров, чтобы заставить Анкару и Доху обуздать своё поведение, — пишет Эрдемир.