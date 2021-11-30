Три самолёта Минобороны РФ прибыли в Кабул за россиянами

Три военно-транспортных самолёта Ил-76 Минобороны РФ прибыли в Кабул для эвакуации российских граждан. Вместе с ними из Афганистана вывезут граждан Киргизии и афганских студентов, проходящих обучение в российских вузах, сообщили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе военного ведомства. Самолёты также доставили 36 тонн гуманитарного груза для местного населения.

Три военно-транспортных самолёта Ил-76 Минобороны России, доставили гуманитарный груз в аэропорт Кабула и осуществляют посадку эвакуируемых граждан для вылета из Афганистана. На каждом российском самолёте военно-транспортной авиации перевозится гуманитарный груз от Российской Федерации для населения Афганистана. Самолётами всего доставлено 36 тонн гуманитарного груза, — говорится в сообщении.

Эвакуировать планируется 380 человек. Каждый самолёт сопровождают бригады военных медиков с необходимым оборудованием и лекарствами. Также на время полёта сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.

Это уже третья эвакуация россиян из Кабула. 19 ноября самолёты Минобороны РФ доставили на подмосковный аэродром Чкаловский граждан России, Белоруссии, Украины, Армении и Афганистана.

Как сообщалось, Россия эвакуирует из Афганистана не только своих граждан, но и представителей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и ряда других стран. Им необходимо покинуть территорию Исламской Республики из-за крайне неспокойной обстановки, заявил 18 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.