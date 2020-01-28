https://static.news.ru/photo/ac69348c-41f6-11ea-b6ec-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху Фото: White House/via Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп предложит израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху признать еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан в обмен на создание Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

По информации источников издания Reuters, Трамп представит «сделку века» — разработанный его администрацией план урегулирования арабо-израильских конфликтов. США предложит израильтянам заморозить создание новых поселений и признать существующие анклавы, пока будут идти переговоры о палестинской государственности.

Американские чиновники отметили, что готовы к палестинскому скептицизму, но верят, что со временем они пойдут на переговоры. План ставит те задачи, которые нужно преодолеть для создания долгожданного государства, — пишет Reuters.

Палестинская администрация считает Западный берег и Восточный Иерусалим оккупированными территориями частично признанного Государства Палестина. Израиль называет весь Иерусалим своей столицей.

Как писал NEWS.ru, Трамп пообещал представить свой план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке на встрече с Нетаньяху, намеченной на 28 января. Ей предшествовали консультации американских чиновников с руководством Израиля.