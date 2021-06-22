Токсичный диалог: смена президента в Иране озадачила США

Победа на президентских выборах в Иране консерватора Ибрахима Раиси вызвала вопросы по поводу продвижения переговоров в Вене, нацеленных на восстановление ядерной сделки 2015 года — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В процессе диалога Тегеран настаивает на снятии абсолютно всех санкций, введённых против него в эпоху экс-президента США Дональда Трампа. В наборе этих мер есть и те, которые касаются самого Раиси: в 2019 году Белый дом решил «наказать» политика по обвинению в массовых расправах над иранской оппозицией.

Индикатором того, что в администрации президента Джо Байдена царит некоторое замешательство по поводу продолжения переговоров в Вене, стали высказывания высокопоставленных источников Politico. В разговоре с изданием американские чиновники, знакомые с повесткой встреч по поводу восстановления СВПД, посетовали, что официальные лица Ирана требуют отмены всех санкций, введённых Трампом.

Они не хотят акцентировать внимание на деталях — они говорят, что всё должно быть отменено, — цитирует издание одного из своих собеседников.

В Белом доме уверены, что такой расклад по определению будет включать вынесение Раиси из чёрных списков.

Ибрахим Раиси Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Избранный президент и теперь уже бывший глава судебной власти Ирана стал мишенью американских ограничительных мер в 2019 году. Из заявления Минфина США следует, что перечень претензий к консерватору широк. Раиси обвиняют в расправах над сотнями критиков режима, начиная с конца 80-х. В 1988 году так называемая комиссия смерти, к работе которой имел отношение политик, санкционировала тысячи внесудебных казней. Ему инкриминируют подавление протестов со стороны Зелёного движения, объединившего вокруг себя недовольных результатами президентских выборов в Иране 2009 года. Эпизоды, которые вменяют в вину Раиси, относятся и к недавнему времени — 2018-му и 2019 году.

Трудный выбор

Вашингтон пытается умиротворить своих критиков ставкой на то, что в действительности решения в Иране принимает другой человек. В разговоре с журналистами помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заметил, что администрация будет исходить из того, что последнее слово, в том числе в венских переговорах, останется за верховным лидером Али Хаменеи, а не за президентом.

В конечном счёте решение о том, вернётся ли Иран к ядерной сделке, вернётся ли он к обязательствам в соответствии с международным правом, примет не президент, а верховный лидер Ирана. Этот человек по итогам выборов не сменился, — резюмировал он.

По словам Салливана, США, естественно, не разделяют мировоззрение и взгляды, носителем которых выступает Раиси, однако «надо следить за происходящим» и попытаться не допустить получения Исламской Республикой ядерного оружия.

В Белом доме отмечают, что участникам переговоров в Австрии, в которых американская сторона задействована опосредованно, нужно пройти долгий путь «по некоторым из ключевых вопросов, в их числе — санкциям и обязательствам в сфере атома, которые должен взять на себя Иран». В связи с этим иранской стороне в ходе следующих раундов в Вене нужно приготовиться «к трудному выбору», заключил Салливан.

Джейк Салливан CNP/AdMedia/Global Look Press

«Стало ещё хуже»

Однако умиротворяющие заявления новой администрации не предотвратили разрастания в США споров о пределах тех уступок, которые можно делать «режиму аятолл». Ситуацией, к примеру, незамедлительно воспользовались республиканские политики и сотрудники аналитических центров с подчёркнуто антииранской позицией.

Бывший госсекретарь США Майкл Помпео в телеэфире подчеркнул, что Вашингтону не следует вести никаких переговоров с Исламской Республикой.

Это не тот режим, с которым мы должны взаимодействовать, — заявил бывший глава дипведомства. — Мы должны проводить кампанию по оказанию максимального давления, чтобы заставить режим изменить своё поведение.

Впрочем, как заметил сенатор-демократ Крис Мёрфи, в последнее время кажется диким, что дискуссия о снятии санкций с Ирана не сосредоточена на главном вопросе: эффективны ли они?

Очевидно, что ни одна из мер Трампа в отношении Ирана, в том числе в отношении Раиси, не изменила поведение Ирана к лучшему. На самом деле, стало ещё хуже, — обратил внимание законодатель.