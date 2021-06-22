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Ибрахим Раиси
Ближний Восток

Токсичный диалог: смена президента в Иране озадачила США

Как перестановка во власти отразится на переговорах в Вене
14:29, 22 июня 2021
Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Победа на президентских выборах в Иране консерватора Ибрахима Раиси вызвала вопросы по поводу продвижения переговоров в Вене, нацеленных на восстановление ядерной сделки 2015 года — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В процессе диалога Тегеран настаивает на снятии абсолютно всех санкций, введённых против него в эпоху экс-президента США Дональда Трампа. В наборе этих мер есть и те, которые касаются самого Раиси: в 2019 году Белый дом решил «наказать» политика по обвинению в массовых расправах над иранской оппозицией.

Индикатором того, что в администрации президента Джо Байдена царит некоторое замешательство по поводу продолжения переговоров в Вене, стали высказывания высокопоставленных источников Politico. В разговоре с изданием американские чиновники, знакомые с повесткой встреч по поводу восстановления СВПД, посетовали, что официальные лица Ирана требуют отмены всех санкций, введённых Трампом.

Они не хотят акцентировать внимание на деталях — они говорят, что всё должно быть отменено, — цитирует издание одного из своих собеседников.

В Белом доме уверены, что такой расклад по определению будет включать вынесение Раиси из чёрных списков.

Ибрахим РаисиИбрахим РаисиSobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Избранный президент и теперь уже бывший глава судебной власти Ирана стал мишенью американских ограничительных мер в 2019 году. Из заявления Минфина США следует, что перечень претензий к консерватору широк. Раиси обвиняют в расправах над сотнями критиков режима, начиная с конца 80-х. В 1988 году так называемая комиссия смерти, к работе которой имел отношение политик, санкционировала тысячи внесудебных казней. Ему инкриминируют подавление протестов со стороны Зелёного движения, объединившего вокруг себя недовольных результатами президентских выборов в Иране 2009 года. Эпизоды, которые вменяют в вину Раиси, относятся и к недавнему времени — 2018-му и 2019 году.

Трудный выбор

Вашингтон пытается умиротворить своих критиков ставкой на то, что в действительности решения в Иране принимает другой человек. В разговоре с журналистами помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заметил, что администрация будет исходить из того, что последнее слово, в том числе в венских переговорах, останется за верховным лидером Али Хаменеи, а не за президентом.

В конечном счёте решение о том, вернётся ли Иран к ядерной сделке, вернётся ли он к обязательствам в соответствии с международным правом, примет не президент, а верховный лидер Ирана. Этот человек по итогам выборов не сменился, — резюмировал он.

По словам Салливана, США, естественно, не разделяют мировоззрение и взгляды, носителем которых выступает Раиси, однако «надо следить за происходящим» и попытаться не допустить получения Исламской Республикой ядерного оружия.

В Белом доме отмечают, что участникам переговоров в Австрии, в которых американская сторона задействована опосредованно, нужно пройти долгий путь «по некоторым из ключевых вопросов, в их числе — санкциям и обязательствам в сфере атома, которые должен взять на себя Иран». В связи с этим иранской стороне в ходе следующих раундов в Вене нужно приготовиться «к трудному выбору», заключил Салливан.

Джейк СалливанДжейк СалливанCNP/AdMedia/Global Look Press

«Стало ещё хуже»

Однако умиротворяющие заявления новой администрации не предотвратили разрастания в США споров о пределах тех уступок, которые можно делать «режиму аятолл». Ситуацией, к примеру, незамедлительно воспользовались республиканские политики и сотрудники аналитических центров с подчёркнуто антииранской позицией.

Бывший госсекретарь США Майкл Помпео в телеэфире подчеркнул, что Вашингтону не следует вести никаких переговоров с Исламской Республикой.

Это не тот режим, с которым мы должны взаимодействовать, — заявил бывший глава дипведомства. — Мы должны проводить кампанию по оказанию максимального давления, чтобы заставить режим изменить своё поведение.

Впрочем, как заметил сенатор-демократ Крис Мёрфи, в последнее время кажется диким, что дискуссия о снятии санкций с Ирана не сосредоточена на главном вопросе: эффективны ли они?

Очевидно, что ни одна из мер Трампа в отношении Ирана, в том числе в отношении Раиси, не изменила поведение Ирана к лучшему. На самом деле, стало ещё хуже, — обратил внимание законодатель.

Сторонние аналитики говорят, что избрание Раиси вряд ли способно изменить позицию администрации Байдена по необходимости возобновить СВПД. Правда, по их оценкам, опасность создаёт то, что самыми большими бенефициарами избрания Раиси — как ни странно — стали такие внешние противники иранского режима, как Израиль, которые, вероятно, теперь будут раскачивать лодку.

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