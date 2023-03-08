То ли Ганди, то ли Ататюрк. Кого в Турции выставили против Эрдогана Кандидатом турецкой оппозиции на президентских выборах стал Кемаль Кылычдароглу, «слишком спокойный» бывший бухгалтер

Фото: NECATI SAVAS/EPA/TASS

Альянс шести оппозиционных партий Турции объявляет Кемаля Кылычдароглу кандидатом в президенты

Оппонировать президенту Турции Реджепу Эрдогану на майских выборах будет глава Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу. Накануне он стал кандидатом объединенной оппозиции, так называемого «Стола шести». Однако еще за несколько часов до выдвижения Кылычдароглу его кандидатура была под вопросом — один из самых влиятельных участников коалиции, лидер Хорошей партии (IYI) Мераль Акшенер, была против его выдвижения.

«Кемаль Кылычдароглу — наш кандидат в президенты», — объявил после заседания «Стола шести» вечером 6 марта лидер Партии счастья (Saadet) Темель Карамоллаоглу. Таким образом 74-летний Кылычдароглу на выборах 14 мая составит конкуренцию действующему главе Турецкого государства Реджепу Тайипу Эрдогану. Кто такой Кылычдароглу и сможет ли он победить Эрдогана, выяснил NEWS.ru.

Что известно о Кемале Кылычдароглу

Свежеиспеченный соперник турецкого президента начинал свою карьеру в Министерстве финансов, где прошел путь от рядового бухгалтера до директора отдела социального страхования. Из ведомства он ушел на пенсию в 1999 году, чтобы заняться политической деятельностью.

Он видел себя в Демократической левой партии бывшего премьера Бюлента Эджевита, но места ему там не нашлось. Тогда его пригласил присоединиться к Республиканской народной партии (РНП), старейшей партии Турции, основанной самим Кемалем-Ататюрком, ее лидер Дениз Байкал.

В рядах кемалистов Кылычдароглу зарекомендовал себя бескомпромиссным борцом с коррупцией. С подачи бывшего бухгалтера в 2008 году пошла под откос политическая карьера зампредседателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Мехмета Фырата, которого Кылычдароглу обвинил в коррупции. Хотя главой ПСР был сам Эрдоган, тогда глава турецкого правительства, но выгородить соратника ему не удалось.

Снискав славу бескомпромиссного борца с коррупцией, Кылычдароглу принял участие в выборах мэра Стамбула в 2009 года. Благодаря его спокойной и убедительной манере вести дискуссии, а также физическому сходству с Махатмой Ганди после той избирательной кампании он получил прозвище Ганди Кемаль.

Он слишком спокоен. Иногда меня очень раздражает, что он такой спокойный, — признавалась жена политика Сельви Кылычдароглу.

Фото: AP/TASS Кемаль Кылычдароглу голосует на парламентских выборах в Турции в 2015 году

Однако эксплуатация образа легендарного борца за независимость Индии не помогла кемалисту победить кандидата от партии власти. Зато сыграла свою роль в его приходе к власти в собственной партии. В 2010 году Кылычдароглу сменил Байкала во главе Республиканской партии.

Прославился благодаря «маршу справедливости»

Еще раз сходство с Ганди помогло лидеру РНП заработать политические очки в 2017 году, когда он организовал «марш справедливости», в котором приняли участие десятки тысяч человек, что дало основания сравнивать его со знаменитым соляным походом Ганди в 1930 году.

На этот образ работал его «марш справедливости», когда он шел пешком в 2017 году из Анкары до Стамбула в знак несогласия с большим тюремным сроком для депутата парламента от CHP Эниса Бербероглу — последнему дали 25 лет тюремного заключения за публикацию в прессе материалов о перевозке боеприпасов из Турции в Сирию. В ходе «марша справедливости» Кылычдароглу получил большую популярность, — рассказал NEWS.ru политолог, эксперт по Турции Яшар Ниязбаев.

В том же 2017 году Эрдоган совершил конституционный переворот, внеся в основной закон Турции поправки, превратившие ее из парламентской республики в президентскую.

Победа Эрдогана на досрочных президентских выборах в 2018 году, а возглавляемой им ПСР — на парламентских поставили перед оппозиционными партиями вопрос выдвижения единого кандидата, который смог бы бросить вызов Эрдогану на следующих выборах.

Фото: Shady Al-Assar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана празднуют результаты президентских и парламентских выборов в Стамбуле, 2018 год

Кемалисты Кылычдароглу начали сотрудничество с прокурдской Демократической партией народов (ДПН), а также с правоцентристской Хорошей партией Мераль Акшенер. Эти политические силы составили костяк созданной в феврале 2022 года для президентских и парламентских выборов 2023 года оппозиционной коалиции, в которую также вошли исламистская Партия счастья, центристская Партия демократии и прорыва и Партия будущего Ахмета Давутоглу, бывшего главы ПСР. Она получила название «Стол шести».

Кылычдароглу, как лидер самой крупной и авторитетной политической силы, изначально считался одним из наиболее вероятных кандидатов на выдвижение от оппозиции. Но с ним сыграл злую шутку тот самый образ тихого и умного политика в стиле Ганди. На фоне яркого харизматика Эрдогана он мог легко потеряться. Потому оппозиция также рассматривала в качестве кандидата мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который совершенно неожиданно в 2019 году победил кандидата от правящей Партии справедливости и развития, возглавив самый крупный город Турции. Кроме того, как вариант оппозиционного лидера расценивался и мэр Анкары Мансур Яваш. Согласно соцопросам, оба они, Имамоглу и Яваш, обходили по популярности Кылычдароглу.

Особенно за мэров крупнейших городов страны ратовала Мераль Акшенер. И ее можно понять. Теряющий популярность из-за социально-экономических неурядиц Эрдоган настолько опасался встретиться на выборах с Имамоглу, что последнего в декабре прошлого года осудили на два с половиной года тюрьмы «за оскорбление членов Высшего избирательного совета» и запретили заниматься политической деятельностью.

Фото: Depo Photos/Zuma\TASS Кемаль Кылычдароглу на «марше справедливости» из Анкары в Стамбул в поддержку осужденного депутата Эниса Бербероглу в 2017 году

«Его кампания будет строиться на землетрясении в Турции»

Этот запрет не охладил пыл Акшенер, считающей, что именно Имамоглу должен стать единым оппозиционным кандидатом. Буквально за несколько дней до голосования по кандидатуре оппозиции на президентские выборы она неожиданно раскритиковала союзников и вышла из коалиции, поставив под вопрос всю избирательную стратегию недавних соратников.

Акшенер призвала Имамоглу и Яваша выдвинуть свои кандидатуры, однако они предпочли сохранить лояльность коалиции. Тем более что после катастрофического землетрясения в начале февраля, в результате которого погибло более 46 тысяч жителей Турции, шансы Кылычдароглу на победу стали выглядеть вероятнее. Ответственность за огромное число жертв стихийного бедствия возлагают на системную коррупцию режима Эрдогана. И в такой ситуации тихий бухгалтер, известный своей борьбой с коррупцией, становится опасным противником.

Сейчас его кампания будет строиться на землетрясении в Юго-Восточной Турции, ликвидации его последствий и недостатках при ликвидации. Будет подчеркиваться роль Имамоглу и Яваша — двух лидеров оппозиции, поддержавших Кылычдароглу. Имамоглу и Яваша станут позиционировать как «крепких хозяйственников», сумевших навести порядок во вверенных им городах, и что они — те, кто способен исправить ошибки, допущенные за двадцать лет правления ПСР во главе с Эрдоганом, — пояснил Ниязбаев.

Судя по всему, это осознала и Акшенер, 6 марта вернувшаяся к «Столу шести». Ради нее заседание задержали на два часа, которое завершилось утверждением Кылычдароглу как единого кандидата от оппозиции.

Фото: Burhan Ozbilici/AP/TASS Турецкая оппозиция выдвинула единого кандидата на президентских выборах - 2023

Сам Кылычдароглу после своей номинации выступил перед сторонниками, сделав акцент на своем реноме борца с коррупцией. Также он подчеркнул важность единства оппозиции в борьбе против режима Эрдогана.

Мы вернем народу то, что было украдено у народа. Мы вместе установим порядок, которого мы заслуживаем. Мы победим, объединившись, — заявил политик.

Уже вчера вечером Республиканская народная партия в своих соцсетях запустила предвыборный видеоролик Кылычдароглу с бегущей строкой: «Подними голову, Турция. Будущее светло. Будущее, которого ты заслуживаешь, наступает. Господин Кемаль идет». Словно новый Ататюрк, не иначе.