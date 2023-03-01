Названы шансы Эрдогана победить на выборах после землетрясений Areda Survey: около 50% жителей Турции проголосовали бы за Эрдогана на выборах

Фото: IMAGO/Turkish presidency apaima/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осматривает пострадавшие от землетрясения районы

Каждый второй житель Турции проголосовал бы за Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье, сообщила газета Yeni Şafak со ссылкой на опрос, проведенный центром Areda Survey. Голос за действующего президента готовы отдать 49,8% опрошенных. Второе место занял лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу, который получил бы 21,7% голосов, а третьим стал Мансур Яваш, набравший 9,6%.

«За кого из кандидатов вы бы проголосовали, если бы в это воскресенье состоялись президентские выборы?» 49,8% из трех тысяч человек, которым был задан вопрос, выразили свое доверие Реджепу Тайипу Эрдогану, — говорится в публикации.

Среди политических сил 38,5% опрошенных отдали предпочтение правящей Партии справедливости и развития. Второе место заняла Народно-республиканская партия с 22,8%, тройку замкнула Демократическая партия народов с результатом 10,5%.

Эрдоган ранее объявил, что президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 14 мая. Лидер республики заявлял, что если правительство откажется принять эту дату, он воспользуется своими полномочиями для роспуска парламента и объявления досрочных выборов в стране через 60 дней после подписания указа. Телеканал Habertürk ранее сообщил, что из-за землетрясений в стране выборы могут быть перенесены на срок от шести месяцев до года.