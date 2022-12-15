Сам «дурак»: Эрдогану присудили соперника Мэра Стамбула хотят посадить в тюрьму за оскорбление власти. Теперь у него есть все шансы повести за собой оппозицию на выборах в 2023 году

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Три года назад неожиданно для всей Турции на выборах мэра Стамбула победил оппозиционный кандидат Экрем Имамоглу. Уже тогда стало понятно, что губернатору с радикальными антиправительственными взглядами придется непросто на своем посту. И вот 14 декабря турецкий суд вынес приговор о тюремном заключении политика сроком на 2 года, 7 месяцев и 15 дней за оскорбление Центризбиркома в 2019 году. Кто такой Имамоглу и почему вердикт может кардинально изменить картину предстоящих президентских выборов — в материале NEWS.ru.

«Дураки» мстят

Хотя обвинительный приговор вынес пока только стамбульский суд, оппозиционному мэру из Народно-республиканской партии (НРП) всерьез грозит лишение свободы на несколько лет, а также пятилетний запрет на политическую деятельность.

Правда, пока он не задержан и выходит на улицы вместе со своими сторонниками. Накануне не менее тысячи человек устроили демонстрацию в Стамбуле, выражая недовольство вердиктом суда.

А оппозиционные газеты вышли с заголовками: «Стамбульцы защищают свою волю», «Политический запрет воле народа», «Они не смогли взять Стамбул на выборах, пытаются взять его при помощи судебного переворота».

Понимая силу своих конкурентов, правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР) действует осторожно.

На данный момент речь идет лишь о решении местного суда Стамбула. Процесс продолжается. Иными словами, это не окончательное решение. Мы команда, которая любит политическую конкуренцию и ведет политическую полемику на площадях, — заверил граждан заместитель председателя ПСР Бюлент Туран.

Эта история тянется с муниципальных выборов в марте 2019 года, которые обернулись сенсацией. Оппозиционер Имамоглу хотя и с небольшим отрывом, но обошел своего соперника из правящей партии Бинали Йылдырыма и даже успел официально вступить в должность. Но спустя 18 дней мандат у него изъяли, а результаты выборов аннулировали.

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press Мэр Стамбула Экрем Имамоглу не согласен с приговором суда

Имамоглу был настолько возмущен, что не сдержался и на эмоциях назвал представителей ЦИК «дураками». Турецкие власти, которые пытались как можно скорее провести новые выборы, поначалу не стали заострять внимание на словах политика. Но, видимо, очень хорошо их запомнили.

Через несколько месяцев действительно прошли повторные выборы, но снова не в пользу правящей партии. Оппозиционер одержал уже уверенную победу с большим отрывом и официально стал новым мэром 16-милионного Стамбула. Разрыв между Имамоглу и Йылдырымом вырос от 15 тыс. до 800 тыс. голосов в пользу первого. ПСР не смирилась с поражением и припомнила политику его ругательства. Через некоторое время она подала иск «за оскорбление государственных должностных лиц».

Друг народа и простой человек

За это время Имамоглу успел стать одним из самых популярных политиков в Турции. Он создал удачный образ простого, дружелюбного и открытого деятеля, который с удовольствием общается с людьми и знает, ради чего пришел во власть. С виду он напоминает обычного человека, который готов стать другом для своих избирателей. При этом его речь полны решимости и готовности бороться со своими соперниками и дальше.

Это было заметно и по его заявлениям в суде.

Горстка людей не может отобрать полномочия, данные народом. С дозволения Аллаха наша борьба продолжается с новой силой, — такими были его первые слова после оглашения приговора.

При этом в своих выступлениях и избирательных кампаниях Имамоглу всегда старался говорить позитивно, не критиковал соперников, а лишь указывал на проблемы в обществе и предлагал пути их решения. Кстати, Йылдырым в 2019 году выбрал совсем другую тактику, пытаясь устранить конкурента, и она оказалась провальной.

Несомненно, скандальные выборы 2019 года сыграли Имамоглу на руку. Тогда он предстал перед избирателями в качестве жертвы, что позволило ему говорить об отсутствии демократии и справедливости в современной Турции. А последний приговор только добавил очков в его политическую копилку — Имамоглу уже пророчат президентское кресло.

Оппозиция в оппозиции

Главный вопрос — сможет ли Имамоглу участвовать в президентской гонке в 2023 году. Все будет зависеть от хода судебного процесса. Возможно, турецкие власти сумеют быстро устранить нелояльную администрацию в крупнейшем городе страны. Но юристы не исключают, что разбирательство со всеми апелляциями затянется минимум на полтора года, а значит, политик сможет баллотироваться на предстоящих выборах.

Пока же участие Имамоглу находится под вопросом по другим причинам. Если от ПСР определенно будет выдвигаться действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, то единого кандидата от оппозиции до сих пор нет. Несколько месяцев назад турецкие СМИ писали о том, что оппозиционная коалиция никак не определится. Напомним, в нее входят кемалистская Народно-республиканская партия, правоцентристская Хорошая партия, исламистская Партия счастья, Демократическая партия, Партия будущего и Партия демократии и прогресса.

После того как стамбульский суд вынес обвинительный приговор, пошли разговоры о том, что Эрдоган сам себе вырыл яму.

Оппозиция не смогла выбрать своего кандидата в президенты. Эрдоган сделал это за них и назначил себе соперника, — пишут сторонники оппозиции.

Примечательно, что поддержать оппозиционного мэра на митинг пришел не лидер его партии Кемаль Кылычдароглу, а председатель Хорошей партии Мераль Акшенер. Считается, что он выступает главным сторонником кандидатуры Имамоглу на предстоящих выборах. А глава партии кемалистов, напротив, сопротивляется выдвижению стамбульского мэра, поскольку рассчитывает сделать это сам. До сих пор Кылычдароглу считался фаворитом, но сейчас есть шанс, что все лавры перейдут Имамоглу.

Просчет Эрдогана?

Судя по всеобщей реакции, приговор превратил Экрема Имамоглу в неформального лидера оппозиции. Об этом в беседе с NEWS.ru отметил политолог Яшар Ниязбаев. Но как долго это продлится, непонятно.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет выиграть выборы в 2023 году

Скоро будет ясно, насколько активно будет раскручиваться кандидатура Имамоглу. Если ему удастся оседлать эту волну популярности, тогда он может стать единственным представителем объединенной оппозиции, — рассказал Ниязбаев.

По словам собеседника NEWS.ru, все оппозиционные партии очень разные, с разными политическими взглядами. И даже Эрдоган критиковал их за то, что они так долго не могут определиться с кандидатом.

Теперь, кажется, сама судьба благоволит соперникам Эрдогана, и Имамоглу имеет шансы стать тем самым человеком, который выдвинется в президенты при общем консенсусе, — заключил эксперт.

Обострение борьбы с оппозицией показывает, что турецкие власти все серьезнее готовятся к предстоящим выборам. Очевидно, что действующий президент начал мощную кампанию. Если турецкие власти пошли на такой шаг, значит, они пытаются ослабить лагерь соперников, считает востоковед Кирилл Семенов.

Расчет был на то, чтобы дискредитировать оппозицию. Поэтому против мэра Стамбула и завели дело. Это первое дело, но, возможно, далеко не последнее. Вероятно, у властей припасены и другие обвинительные вердикты, — рассказал Кирилл Семенов NEWS.ru.

Но не похоже, чтобы Эрдоган остался в выигрыше. По крайней мере, пока. Он явно помогает противникам консолидировать свои позиции. Причем начало положено на крупнейшем избирательном участке — в Стамбуле. Со временем эти процессы могут распространиться на другие города Турции, считают эксперты.