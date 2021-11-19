Турецкая оппозиция потребовала отставки Эрдогана из-за обвала лиры

Лидеры турецкой оппозиции Мераль Акшенер («Хорошая Партия») и Кемаль Кылычдароглу («Республиканская народная партия») обвинили президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в некомпетентности и призвали провести досрочные выборы из-за рекордного падения курса лиры, написав об этом на своих страницах в Twitter. Накануне курс валюты обновил свой исторический минимум и составил 11,29 лиры. В связи с этим Центробанк Турции принял решение снизить учётную ставку с 16% до 15%.

Ты уничтожил наши деньги и нашу репутацию. Если это сделано умышленно, налицо откровенное предательство. А если это результат твоей некомпетентности, то очевидно, что нужно сделать — провести в стране выборы и прекратить этот позор, — написала Акшенер.

По словам Кылычдароглу, Эрдоган ввёл страну в «катастрофу». Он считает, что в сложившейся ситуации могут спасти только досрочные выборы.

Директор центробанка Эрдоган вверг страну в катастрофу, от которой страдают 84 миллиона человек... Разве нашему народу подходит такая жизнь? Всё это исправят только досрочные выборы, — написал Кылычдароглу.

Очередные президентские и парламентские выборы должны пройти в Турции в июне 2023 года.

Причиной обвала курса лиры стало решение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана об объявлении персонами нон грата глав дипмиссий десяти стран. Причиной высылки из страны дипломатов Германии, Швеции, США, Франции, Финляндии, Дании, Норвегии, Нидерландов, Канады и Новой Зеландии стала их реакция на арест активиста Османа Кавала.