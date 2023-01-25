Политолог назвал оппозиционера, который может сместить Эрдогана Политолог Дюрре: оппозиционер Кылычдароглу может победить на выборах президента Турции

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Кемаль Кылычдароглу

Лидер крупнейшей оппозиционной «Народно-республиканской партии» Кемаль Кылычдароглу имеет все шансы на победу на президентских выборах в случае выдвижения, заявил в разговоре с NEWS.ru турецкий политолог Икбаль Дюрре. Он заметил, что за этого кандидата будет голосовать не только оппозиция, но и курды, а это еще плюс 11-12% голосов, которые могут стать решающими. При этом эксперт заметил, что у Кылычдароглу есть минус конфессионального характера. Он алавит, а большинство турецкого общества сунниты.

Если оппозиция официально выдвинет Кылычдароглу кандидатом в президенты Турции, тогда у него все шансы на победу. Он получит не только поддержку оппозиции, но и курдов (11-12% голосов), которые еще не определились. Курды за другого голосовать не станут. Либо за Кылычдароглу, либо за мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Голоса курдов на этих президентских выборах станут определяющими, без них Эрдоган барьер в 50% не пройдет, — сообщил Дюрре.

Как считает политолог, из-за конфессиональных расхождений религиозная часть турецкого общества может лишить кандидата до 2%. Он уточнил, что на грядущих выборах даже 1% будет иметь вес. По словам Дюрре, Кылычдароглу отличается от действующего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана тем, что является кемалистом, то есть возглавляет партию, созданную Мустафой Кемалем Ататюрком. В сравнении с действующим президентом у политика ко всем вопросам более светский подход.

Эрдоган в свое время завоевал популярность благодаря религиозным лозунгам, это он отменил запрет на ношение хиджаба в официальных учреждениях, а рост экономики укрепил его власть. Сейчас Эрдоган вновь использует религиозный фактор, особенно после сожжения Корана в Швеции, так как успехов в экономике нет, а зигзаги в этой сфере людям поднадоели. Шансы у кандидатов равны, — поделился политолог.

Дюрре добавил, что оба кандидата являются прозападными, но Кылычдароглу немного сильнее. При этом специалист признал, что Эрдоган опытнее в вопросах геополитики. По ходу своей карьеры он удачно балансировал и использовал противоречия между Западом и Россией, сказал политолог.

Следующие президентские выборы в Турции должны состояться не позднее 18 июня текущего года.

Ранее турецкий политик Этхем Санджак допустил выход Анкары из НАТО через полгода. По его словам, к этому шагу страну подталкивают провокации Североатлантического альянса. В частности, Санджак указал на попытки НАТО настроить против Турции Грецию, а также втянуть в водоворот на Ближнем Востоке.