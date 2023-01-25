Турции предрекли побег из НАТО Турецкий политик Санджак допустил выход Анкары из НАТО через полгода

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Турецкий политик Этхем Санджак допустил выход Анкары из НАТО через полгода, передает газета Aydınlık. По его словам, к этому шагу страну подталкивают провокации Североатлантического альянса. В частности Санджак указал на попытки НАТО настроить против Турции Грецию, а также втянуть в «водоворот» на Ближнем Востоке.

Они пытаются противопоставить нас нашему соседу Греции. Турция покинет НАТО через пять-шесть месяцев. Они пытаются втянуть нас в водоворот на Ближнем Востоке. Наконец, вы видите акции против Корана в Швеции и Нидерландах, — заявил политик.

Санджак также указал на то, что не менее 80% населения Турции, согласно последним опросам, уверены, что США проводят враждебную и разрушительную политику в отношении республики. По его словам, жители государства стали симпатизировать России и ее президенту Владимиру] Путину. Политик считает, что люди увидели грядущие угрозы и «пошли впереди правительств».

21 января датский радикал Расмус Палудан провел в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Он заявил, что хочет таким образом показать полную свободу слова и демократию. Акция была проведена с разрешения местных властей.

В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Стокгольм не получит поддержки от Анкары по ратификации документа о вступлении в НАТО. Он отметил, что подобные провокации свидетельствуют о поддержке шведским правительством Рабочей партии Курдистана, которая признана в республике террористической.