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07 июля 2026 в 12:15

Генсек НАТО пообещал влить огромную сумму в производство БПЛА

Рютте: НАТО потратит $40 млрд на производство беспилотников

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Два десятка государств — членов НАТО присоединятся к инициативе Drone Edge, в рамках которой за ближайшие пять лет в производство беспилотников и систем борьбы с ними будет инвестировано $40 млрд (3,1 трлн рублей), заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте на Форуме оборонной промышленности в Анкаре. Также средства будут вложены в пятикратное увеличение мощностей по подготовке операторов БПЛА, передает ТАСС.

Сегодня мы запускаем инициативу Drone Edge, которая будет включать инвестиции $40 млрд в течение следующих пять лет в производство беспилотников и систем противодействия им. НАТО также в пять раз увеличит подготовку операторов дронов в 2027 году, — высказался Рютте.

Генеральный секретарь НАТО уточнил, что страны Блока уже сформировали 16 учебных центров для операторов БПЛА. В ближайшее время они откроют коммерческую платформу для закупок систем ПВО от дронов, где уже размещены соглашения на сотни миллионов долларов.

Ранее Рютте заявил, что Альянс запускает новые проекты производственной кооперации, которые позволят выпускать и обслуживать основные американские вооружения прямо в Европе. Глава организации уточнил, что к этим инициативам подключились ведущие корпорации Соединенных Штатов.

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