Террористы расстреляли военную колонну в Сирии

Боевики «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) совершили нападение на колонну военных Сирийской арабской армии на маршруте Дер-эз-Зор — Пальмира. Агентство SANA сообщает о пяти погибших солдатах.
Боевики открыли огонь по одному из военных автобусов в 50 км от нефтяной станции Махатта-эс-Селиса. В результате погибли пять солдат и еще 20 получили ранения, — cообщает агентство.
Отмечается, что боевики провели сначала ракетный, а затем артиллерийский обстрел.
1 января сообщалось о том, что незаконная военная база США в городе Шаддади на юге провинции Эль-Хасака подверглась миномётному обстрелу. На базе сработали сирены, среди военных повышен уровень боеготовности.
В начале декабря СМИ рассказывали, что в результате авиаудара США против главаря группировки «Аль-Каида» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) пострадали шесть человек, в том числе ребёнок. По данным агентства, все шестеро пострадавших — члены одной семьи. По словам главы семьи Ахмада Касима, взрыв произошёл в тот момент, когда он с женой и четырьмя детьми ехал в автомобиле. В результате удара машину изрешетило шрапнелью. При этом целью был мотоциклист, которого пытался обогнать Касим. Из всех членов семьи только один десятилетний сын Касима получил тяжёлую рану головы. Сейчас мальчик в реанимации.