Террористы расстреляли военную колонну в Сирии

Боевики «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) совершили нападение на колонну военных Сирийской арабской армии на маршруте Дер-эз-Зор — Пальмира. Агентство SANA сообщает о пяти погибших солдатах.

Боевики открыли огонь по одному из военных автобусов в 50 км от нефтяной станции Махатта-эс-Селиса. В результате погибли пять солдат и еще 20 получили ранения, — cообщает агентство.

Отмечается, что боевики провели сначала ракетный, а затем артиллерийский обстрел.

1 января сообщалось о том, что незаконная военная база США в городе Шаддади на юге провинции Эль-Хасака подверглась миномётному обстрелу. На базе сработали сирены, среди военных повышен уровень боеготовности.