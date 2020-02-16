https://static.news.ru/photo/96e6c32c-50ce-11ea-8956-fa163e074e61_660.jpg Танк Т-90 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Террористы в сирийской провинции Алеппо бросили в бой против правительственных войск трофейный танк Т-90. Радикалы захватили технику, предположительно, в феврале 2020 года.

Военные бросили «броню» во время отступления из деревни Зитан. Но повстанческие отряды также сначала никак её не использовали, пишет AFP.

Как ранее сообщал NEWS.ru, президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Россию в агрессии в отношении мирных жителей в сирийской провинции Идлиб. В то же время турецкая армия вступила в прямое вооружённое противостояние с правительственными силами Сирии. В ходе одного из боестолкновений в феврале погибли пять турецких военнослужащих.

Накануне террористы пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в сирийском городе Хомс. Правительственные войска отразили нападение. Военные перехватили и «посадили пять дронов», использованных боевиками.