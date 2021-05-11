Стычки арабских жителей с поселенцами происходят на севере Израиля

https://static.news.ru/photo/045702dc-5683-11ea-b3c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

К акциям протеста, проходящим в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан, присоединились арабские жители городов и населённых пунктов на севере Израиля. По данным панарабского телеканала «Аль-Маядин», многолюдная демонстрация в Умм-эль-Фахме, проводившаяся в поддержку палестинцев, вылилась в итоге в противостояние с полицией. Правоохранители применяют слезоточивый газ, резиновые пули. Есть информация о пострадавших.

Жёсткие столкновения арабов и еврейских поселенцев происходят в Акко и Бака-эль-Гарбии. Мэр города Лод потребовал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху направить в город армию, так как ситуация вышла из-под контроля. В частности, протестующие арабы жгут автомобили, также сообщается о попытке поджечь одну из синагог.

Столкновения в арабских районах происходят на фоне ракетных обстрелов Израиля, проводимых с территории сектора Газа радикальными боевиками движения ХАМАС. В ответ израильские ВВС бьют по наземным целям.

С вечера понедельника десятки ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа, большинство из них или приземлились на открытой местности или были перехвачены системой ПРО «Железный купол». В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли по меньшей мере 22 палестинца, включая девять детей. Ещё порядка 106 человек получили ранения.