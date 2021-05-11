Стычки арабских жителей с поселенцами происходят на севере Израиля

К акциям протеста, проходящим в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан, присоединились арабские жители городов и населённых пунктов на севере Израиля. По данным панарабского телеканала «Аль-Маядин», многолюдная демонстрация в Умм-эль-Фахме, проводившаяся в поддержку палестинцев, вылилась в итоге в противостояние с полицией. Правоохранители применяют слезоточивый газ, резиновые пули. Есть информация о пострадавших.
Жёсткие столкновения арабов и еврейских поселенцев
Столкновения в арабских районах происходят на фоне ракетных обстрелов Израиля, проводимых с территории сектора Газа радикальными боевиками движения ХАМАС. В ответ израильские ВВС бьют по наземным целям.
С вечера понедельника десятки ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа, большинство из них или приземлились на открытой местности или были перехвачены системой ПРО «Железный купол». В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли по меньшей мере 22 палестинца, включая девять детей. Ещё порядка 106 человек получили ранения.