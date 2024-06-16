Стало известно о судьбе украинского сухогруза Verbena в Аденском заливе Хуситы заявили, что обстрелянное ракетами украинское судно Verbena затонуло

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Военный представитель хуситов из движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа написал в соцсети Х, что после попадания нескольких ракет украинское судно Verbena затонуло в Аденском заливе. Греческий балкер Tutor, атакованный беспилотным катером и ракетами, может повторить его судьбу в ближайшие часы, добавил представитель движения. Он указал, что оба судна пострадали из-за нарушения ими запрета на проход в порты Палестины.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) в официальном Telegram-канале заявило, что Verbena 15 июня подала сигнал бедствия и ее экипаж был эвакуирован. Моряки сообщили, что не смогли совладать с непрекращающимся пожаром. Командование ВС США также обвинило экипаж иранского фрегата Jamaran в том, что он принял сигнал бедствия, находясь от Verbena в восьми морских милях, но на него не ответил.

Корабль Anna Meta отреагировал на сигнал и предложил оказать помощь. Судно Anna Meta приняло моряков и сейчас транспортирует их в безопасное место, — говорится в публикации CENTCOM.

Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» 14 июня нанесло ракетный удар по сухогрузу, принадлежащему Украине, в Аравийском море, информировала пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США. По данным военных, на борту судна начался пожар.