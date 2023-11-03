Стало известно о ночных ударах ВМС Израиля по зданиям в секторе Газа ЦАХАЛ: ВМС Израиля в ночь на 3 ноября нанесли удары по зданиям в секторе Газа

Фото: Li Rui/xinhua/Global Look Press

В ночь на 3 ноября военно-морские силы Израиля нанесли удары по зданиям в секторе Газа, из которых велись обстрелы по солдатам и пусковым установкам противотанковых ракет, сообщает пресс-служба ВС страны (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале. Кроме того, израильские истребители ликвидировали бойцов ХАМАС и ударили по его инфраструктуре.

Израильские военно-морские силы под руководством сухопутных войск нанесли удары по ряду зданий, из которых велись выстрелы по солдатам и пусковым установкам противотанковых ракет, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что истребители ВС Израиля ликвидировали командира батальона ХАМАС «Сабра Тель аль-Хава» Мустафу Далула. Отмечается, что с начала войны он принимал центральное участие в управлении боевыми действиями против войск ЦАХАЛ. В ходе обысков в районе Бейт-Хануна военнослужащие Израиля обнаружили оружие, разведывательные материалы, средства связи членов палестинской группировки.

До этого представитель Армии обороны Израиля Даниэля Хагари заявил, что ВС страны завершили окружение Газы — крупнейшего города палестинского анклава. Он уточнил, что ЦАХАЛ атакует аванпосты ХАМАС, штабы, пусковые установки и площадки.