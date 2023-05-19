Стало известно, когда запустят прямой рейс Санкт-Петербург — Тегеран Прямой авиаперелет Санкт-Петербург — Тегеран запустят в июне

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Запуск прямого рейса Санкт-Петербург — Тегеран планируется в начале июня, заявил заместитель министра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Шалбафиян на полях форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Он также сообщил, что визы в Иран для российских туристов будет отменены в течение лета, передает ТАСС.

В начале июня намечается возобновление прямого рейса Санкт-Петербург — Тегеран, который позволит российским туристам спокойно посещать Иран, — сказал он.

Шалбафиян подчеркнул, что Иран является безопасной для российских туристов страной, а визы будут отменены до наступления осени. По его словам, число российских туристов в Иран за два года удвоилось .

Все соглашения (по отмене виз для россиян. — NEWS.ru) достигнуты, [это] должно случиться до сентября, — пояснил он.

Ранее агентство ISNA со ссылкой на заместителя главы Центрального банка Ирана Мохсена Карими сообщило, что Тегеран намеревается открыть в России представительства и филиалы двух банков. Данное решение было принято в ответ на открытие в Иране представительства банка ВТБ, которое прошло 17 мая.

Американский сенатор Тед Круз до этого сообщил, что совместно с коллегами работает над законопроектом об ужесточении санкций в отношении России и Ирана. По мысли политика, это позволит помешать наращиванию сотрудничества между двумя странами.