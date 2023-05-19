В России могут начать работать банки Ирана Замглавы ЦБ Карими: Иран планирует открыть в РФ филиалы двух банков

Фото: Thomas Schulze/ZB/Global Look Press

Иран намеревается открыть в России представительства и филиалы двух банков. Об этом сообщает агентство ИСНА со ссылкой на заместителя главы Центрального банка страны Мохсена Карими. Данное решение было принято в ответ на открытие в Иране представительства банка ВТБ, которое прошло 17 мая.

Мы посоветовали двум банкам <...> открыть представительства, а затем и филиалы для выявления коммерческих и экономических инвестиционных возможностей в России, — сказал Карими.

Он также добавил, что подобные шаги станут «хорошим стартом для расширения экономического сотрудничества двух стран».

Ранее американский сенатор Тед Круз сообщил, что совместно с коллегами работает над законопроектом об ужесточении санкций в отношении России и Ирана. По мысли политика, это позволит помешать наращиванию сотрудничества между двумя странами.

Также представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что Вашингтон в ближайшее время объявит новые санкции в отношении участников военно-технического сотрудничества между РФ и Ираном.