Визит госсекретаря США Майкла Помпео в Израиль по времени совпал с сообщениями о тактическом выводе из Сирии проиранских группировок, которые представляют основную опасность для еврейского государства. Несмотря на то, что западные военные чиновники говорят, что передислокация иррегулярных формирований может носить только маскировочный характер, США готовятся воспользоваться ситуацией в восточной части Сирии.

О том, что в последние дни иранская военная элита интенсифицировала передислокацию подконтрольных формирований в таких районах Сирии, как Дамаск и Дейр эз-Зор, сообщила саудовская Asharq al-Awsat со ссылкой на западные официальные лица. Так, зафиксировано передвижение боевиков бригады «Фатимиюн» и 313-го батальона в Пальмиру и в южную часть столичного региона. По словам наблюдателей, они двигались в гражданских автобусах без оружия. Местные порталы сообщают о том, что ряд КПП в восточной провинции Дейр эз-Зор был передан под наблюдение российской военной полиции в руки ополченцев влиятельного сирийского бизнесмена Хоссама аль-Катерджи. Другие иранские силы, как сообщается, «переезжают» на восток — к иракской границе. Выступая накануне на панельной дискуссии Гудзоновского института, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри связал сокращение иранского присутствия в Сирии с растущими финансовыми проблемами Тегерана. Среди других факторов американский дипломат назвал пандемию нового коронавируса.

Ammar Safarjalani/XinHua/Global Look Press

Впрочем, источники Asharq al-Awsat говорят, что это передвижение носит исключительно тактический характер и не означает какого-либо принципиального стратегического сдвига. Кроме того, есть основания полагать, что проиранские иррегулярные формирования просто будут концентрироваться в другой точке. В этом месяце власти Сирии и Ирана объявили о заключении любопытного соглашения о разведке нефти в районе города Абу-Камаль на востоке Арабской Республики. Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии заявило , что доходы от продажи добытой в этом районе нефти будут использованы для погашения кредитных линий, которые предоставил официальному Дамаску Тегеран. Есть и предположения , что иранское руководство попытается использовать местное месторождение, чтобы обойти американские санкции. Однако наиболее важным — если рассуждать о политическом значении — кажется довод, что Абу-Камаль, который неоднократно подвергался ударам израильской авиации, может стать форпостом, где сконцентрируются иранские силы.

Ливанское издание Al-Modon со ссылкой на свои источники сообщает , что США, очевидно, пытаются тактически подстроиться под новую военную реальность. Так, в этом месяце американское командование направило дополнительные подкрепление своим войскам, развёрнутым на востоке Сирии. Кроме того, за последнее время военные США провели ряд встреч с представителями лояльных себе оппозиционных соединений и членами Демократических сил Сирии (ДСС) — многонационального альянса, костяк которого составляют курдские военизированные формирования, а также Курдским национальным советом. Как следует из материала Al-Modon, американцы преследуют цель нивелировать все разногласия между лояльными себе силами. Курдские фракции, которые ведут контакты с Тегераном и Дамаском, должны определиться со своей позицией, уверено американское командование. Встречи проводились и с суннитскими лидерами Западного Ирака. Наблюдатели предполагают, что их целью было создание суннитских формирований, готовых сотрудничать с международным контингентом.

Не исключено, что США рассчитывают сформировать некую монолитную силу на востоке Сирии и западе Ирака с целью препятствовать экспансии других иностранных сил. Вопрос только в том, повлечёт ли это за собой в перспективе сокращение американского присутствия.