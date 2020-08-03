Ближний Восток

Средства ПВО Сирии открыли огонь по воздушным целям на юго-западе Дамаска

23:47, 03 августа 2020 82
Фото: Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Власти Сирии сообщили об отражении вражеской атаки средствами ПВО на юго-западе Дамаска. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Израиль со своей стороны заявил, что его ВВС удалось поразить военные цели сирийской армии на юге Сирии в ответ на попытку неизвестных боевиков заложить взрывчатку у разделительного забора на границе.

В ночь на понедельник израильские военные предупредили попытку разместить взрывное устройство в южной части Голанских высот. В ответ некоторое время назад истребители, боевые вертолеты и летательные аппараты поразили военные цели на юге Сирии, принадлежащие сирийским вооруженным силам, — цитирует сообщение ТАСС.

В последний раз аналогичный инцидент произошёл 24 июля 2020 года. Тогда ответственность за налёт взял на себя Израиль. Пресс-служба армии еврейского государства подчеркнула, что нанесла удар по системе сбора разведданных и наблюдательным пунктам. Ведомство отметило, что этот акт стал ответом за взрывы на границе Израиля и Сирии.

NEWS.ru писал ранее, что в мае 2020 года США уличили в переброске средств ПВО в Сирию.

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