Средства ПВО Сирии открыли огонь по воздушным целям на юго-западе Дамаска

https://static.news.ru/photo/92c5931e-d5ca-11ea-8551-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Власти Сирии сообщили об отражении вражеской атаки средствами ПВО на юго-западе Дамаска. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Израиль со своей стороны заявил, что его ВВС удалось поразить военные цели сирийской армии на юге Сирии в ответ на попытку неизвестных боевиков заложить взрывчатку у разделительного забора на границе.

В ночь на понедельник израильские военные предупредили попытку разместить взрывное устройство в южной части Голанских высот. В ответ некоторое время назад истребители, боевые вертолеты и летательные аппараты поразили военные цели на юге Сирии, принадлежащие сирийским вооруженным силам, — цитирует сообщение ТАСС.

В последний раз аналогичный инцидент произошёл 24 июля 2020 года. Тогда ответственность за налёт взял на себя Израиль. Пресс-служба армии еврейского государства подчеркнула, что нанесла удар по системе сбора разведданных и наблюдательным пунктам. Ведомство отметило, что этот акт стал ответом за взрывы на границе Израиля и Сирии.

NEWS.ru писал ранее, что в мае 2020 года США уличили в переброске средств ПВО в Сирию.