СМИ: Израиль использовал новые F-35 для атаки на западе Сирии

https://static.news.ru/photo/209afca2-a8a7-11ea-a72c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/military_material-5427301

Израильские военные использовали новые истребители F-35 для атаки на западе Сирийской Арабской Республики, считают китайские журналисты. Соответствующий доклад опубликовал портал Sohu.

По данным издания, Иерусалим приказал авиации уничтожить научный объект в городе Масьяф. В 2019 году боевые самолёты еврейского государства дважды бомбили исследовательские центры в населённом пункте, говорится в докладе.

Ракеты были выпущены с территории Ливана. По предварительной информации, Израиль мог использовать F-35 во время боевых действий в Сирии в 2018 году, когда уничтожал цели в Южном Алеппо.

Как писал NEWS.ru, сирийское государственное информагентство SANA заявило об успешном отражении ракетного обстрела 4 июня. Израильская армия отказалась от комментариев.