СМИ: Израиль использовал новые F-35 для атаки на западе Сирии

Израильские военные использовали новые истребители F-35 для атаки на западе Сирийской Арабской Республики, считают китайские журналисты. Соответствующий доклад опубликовал портал Sohu.
По данным издания, Иерусалим приказал авиации уничтожить научный объект в городе Масьяф. В 2019 году боевые самолёты еврейского государства дважды бомбили исследовательские центры в населённом пункте,
Ракеты были выпущены с территории Ливана. По предварительной информации, Израиль мог использовать F-35 во время боевых действий в Сирии в 2018 году, когда уничтожал цели в Южном Алеппо.
Как писал NEWS.ru, сирийское государственное информагентство SANA заявило об успешном отражении ракетного обстрела 4 июня. Израильская армия отказалась от комментариев.
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