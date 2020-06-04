Сирия заявила об отражении израильского обстрела

https://static.news.ru/photo/f678bec0-a697-11ea-ad80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Сирийское государственное информационное агентство (SANA) сообщило, что 4 июня сирийские силы ПВО успешно отразили израильский удар по городу Масьяфу.

Армия Израиля отказалась прокомментировать информации SANA.

Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ, — заявили РИА Новости в пресс-службе израильского военного ведомства.

Как писал NEWS.ru, в начале июня Командование вооружённых сил Турции уведомило своих союзников в сирийской провинции Идлиб о подготовке подконтрольных Башару Асаду войск к наступлению на мятежные районы, где с 5 марта действует перемирие, посредниками при котором выступили Москва и Анкара.