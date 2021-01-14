Сирия сблизила Россию и саудитов сразу по нескольким пунктам

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил об общности позиций России и Саудовской Аравии в оценке некоторых проблем Сирии. Заявление прозвучало по итогам переговоров с главой МИД королевства Фейсалом бен Фарханом, который стал первым гостем главы российского дипведомства в этом году. Как оказалось, Москва и Эр-Рияд одинаково оценивают сразу несколько аспектов сирийского кризиса. Подробнее о визите саудовской делегации — в материале NEWS.ru.

О сходстве позиций Лавров заявил применительно «к ключевым проблемам урегулирования».

Во-первых, мы, как и саудовские друзья, выступаем за то, чтобы сами сирийцы определяли пути развития своей страны и решали свою судьбу без вмешательства извне. Это относится и к вопросу о том, как расценивать присутствие на сирийской земле вооружённых сил зарубежных стран, — заявил шеф российской дипломатии.

Он не уточнил, о каких именно государствах идёт речь. Ещё один аспект, по которому Сергей Лавров и Фейсал бен Фархан подтвердили на встрече совпадение взглядов, это важность скорейшего разрешения вопроса о возвращении Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ).

Конечная цель нами разделяется, но на пути к ней предстоит решить немало проблем, — пояснил министр.

Кроме того, Москва и Эр-Рияд сотрудничают в том, что касается поддержки переговорного процесса в Женеве, напомнил Лавров.

Сергей Лавров Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В свою очередь, после высказываний российского коллеги министр решил заметить, что Саудовская Аравия продолжает поддерживать устремления всей сирийской оппозиции, «а не какой-то отдельной её части». Переговоры Лаврова и бен Фейсала касались как политических проблем, так и экономических. Так, саудовский министр заявил, что его страна высоко ценит взаимодействие в формате ОПЕК+, в том числе с РФ, по обеспечению стабилизации цен на энергоносители.

Мы будем и дальше предпринимать всё от нас зависящее для обеспечения стабильности и сохранения предсказуемости цен на энергоносители. В этом контексте мы высоко ценим взаимодействие в формате ОПЕК+, в том числе с Россией, — заметил дипломат.

Впрочем, основная тема последних недель — это напряжённость вокруг Ирана, которая поглотила всё внимание международного сообщества. Администрация уходящего президента Дональда Трампа инициировала ряд мер давления на республику с целью затруднить потенциально возможный диалог с ней, на который, как ожидается, решится новая президентская команда в Белом доме. Саудовская Аравия занимает подчёркнуто конфронтационный подход не только к иранской политике в целом, но и к взаимодействию Тегерана с другими шиитскими силами на Ближнем Востоке.

Ключ к разрешению напряжённости в регионе находится в руках Тегерана, — заметил Фейсал бен Фархан. — Необходимо, чтобы там пересмотрели свою роль в региональных делах.

По его словам, кризисы на Ближнем Востоке прекратятся, как только в Иране поймут, что «во главу угла следует ставить интересы собственного народа, развития и укрепления собственной экономики, а не распространения идеологии и дестабилизации через действия различных террористических группировок и другие действия деструктивного характера». Москва же, в свою очередь, не разделяет столь жёстких оценок относительно Ирана.

Примечательно, что некоторые члены саудовской делегации во время встречи с Лавровым в здании Дома приёмов министерства на Спиридоновке предпочли остаться в верхней одежде из-за низких температур в Москве.

Как заметили накануне в российском дипломатическом ведомстве, переговоры в Москве стали первой очной встречей глав двух ведомств с момента назначения саудовского министра на эту должность в октябре 2019 года. При этом Фейсал бен Фархан стал фактически первым гостем главы МИД РФ в наступившем году.

Интересно то, что визит главы саудовского внешнеполитического ведомства в российскую столицу прошёл спустя считанные дни после саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), который проводился на территории Саудовской Аравии и фактически завершил трёхлетний межаравийский кризис. Так, итогом мероприятия стало подписание договорённости об окончательном примирении «четвёрки» арабских стран (Саудовской Аравии, Бахрейна, ОАЭ и Египта) с катарским правящим домом. Российская сторона тогда оценила достижение сделки крайне позитивно.