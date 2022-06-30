Сирия порожняк не гонит? Почему Дамаск признал ДНР и ЛНР Республики в Донбассе получили новое подтверждение суверенного статуса и ждут к себе сирийских специалистов

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Дамаск намерен признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. В сообщении сирийского МИД говорится о «стремлении наладить связи с республиками во всех сферах». В Донецке и Луганске выразили благодарность Сирии за «смелый, ответственный политический жест». Но многие эксперты полагают, что благодарить в первую очередь следует Москву, поскольку инициатива признания якобы исходит от неё — несмотря на заявления российских официальных лиц о скором возможном вхождении ДНР и ЛНР в состав России. Как и ожидалось, после заявлений сирийского МИД, Киев в четверг, 30 июня, разорвал дипотношения с Дамаском.

Признали из сострадания

Донбасские республики объявили о своей независимости от Украины 12 мая 2014 года, но на протяжении восьми лет оставались непризнанными Россией. Более того, ещё в декабре 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров исключал подобное решение. Но в феврале нынешнего года позиция Москвы резко изменилась: президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР. При этом многие российские политики и СМИ высказываются за включение этих регионов в состав России, прогнозируя референдумы по данному вопросу в сентябре нынешнего года.

В экспертном сообществе популярно мнение, что президент Сирии Башар Асад принял решение самостоятельно, исходя из политической ситуации в мире.

Сирия ведёт свою политическую игру, при чём здесь Москва? — заявил NEWS.ru руководитель Института новейших государств Алексей Мартынов. — Почему бы Сирии не предпринять такой дипломатический жест на фоне того, что сейчас Эрдоган, под сурдинку уступок при присоединении Финляндии и Швеции к НАТО, пытается, так скажем, получить разрешение на агрессию в Сирии? В среду Эрдоган общался при закрытых дверях в Мадриде с Байденом — наверняка, он повёл речь об этом. Дамаск, сообщив о признании ДНР и ЛНР, напомнил, что является суверенным государством — субъектом мировой дипломатической повестки. И ещё напомнил о своих союзнических отношениях с Россией.

Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press Реджеп Эрдоган и Джо Байден

Дамаск принял решение о признании донбасских республик, исходя из чувства сострадания, поскольку знает, как сложно противостоять Западу и его подручным режимам, заявил NEWS.ru сирийский политолог Низар Буш.

Между Россией и Сирией давно установилась солидарность — Москва поддерживает нас в борьбе с терроризмом, она помогла сирийской армии. Но давление на Дамаск Москва не оказывает — Сирия признала самостоятельно ДНР и ЛНР, как и раньше признала российским Крым, независимость Абхазии и Южной Осетии. Дамаск убеждён, что жители Донбасса сами должны определять свою судьбу. Киевский режим нападает на Донецк и Луганск, а на сирийцев нападает ИГИЛ (организация запрещена Верховным судом РФ. — NEWS.ru) и другие террористы, которых поддерживают США и Турция. Нас объединяет сопротивление общему врагу — Западу, — заявил сирийский эксперт.

Впрочем, некоторые российские эксперты считают, что признание Дамаском ДНР и ЛНР было сделано очень скромно. Об этом упомянул, в частности, в беседе с NEWS.ru политолог Аббас Галлямов.

Вряд ли Асад будет возражать, если Кремль вдруг решит присоединить ДНР и ЛНР. Что касается решения Дамаска о признании, то сообщил об этом анонимный источник в сирийском МИД. Выглядит так, будто сирийцы стараются дистанцироваться. Никто из официальных лиц фигурировать в этой новости под своим именем не захотел, — сказал политолог.

Фото: dan-news.info

Большая радость в Донбассе

У Донбасса уже есть опыт взаимодействия с САР, но больше в экономической сфере. Например, сирийские представители участвовали в Международном инвестиционном форуме в Донецке в октябре 2019 года. Были заключены договоры между донбасскими и сирийскими предприятиями. Очевидно, поэтому и сегодня в Луганске и Донецке власти больше говорят об экономических ожиданиях от признания.

Намерение Сирийской Арабской Республики признать суверенитет и независимость Луганской и Донецкой народных республик жителями Луганщины, конечно же, принято с особой радостью. Признание нашей независимости еще одним государством открывает очередные перспективы сотрудничества на новом, мировом уровне, ускорит налаживание отношений во многих сферах жизнедеятельности, будет способствовать обоюдному освоению новых рынков сбыта, — написал в своём Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

Донбасс готов экспортировать в Сирию уголь, металл, продукцию химических предприятий и сельского хозяйства, при этом надеется на обмен специалистами, поскольку «в республике кадровый голод», отметила в беседе с NEWS.ru глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

Помимо экономического сотрудничества, это и образовательное взаимодействие, обучение сирийских студентов в наших вузах — у нас обучаются многие иностранные студенты. Мы намерены налаживать связи и в сфере здравоохранения. Надеемся на открытие сирийского посольства. Для нас инициатива Сирии имеет и большое политическое значение: это ещё один шаг на пути к международному признанию. Елена Шишкина депутат Народного собрания ДНР

Фото: Михаил Алаеддин/РИА Новости Сирийские студенты во время акции «Георгиевская ленточка»

У Сирии есть опыт взаимодействия с частично признанными странами на постсоветском пространстве. 29 мая 2018 года о взаимном признании с Дамаском объявили Абхазия и Южная Осетия. Главы этих частично признанных республик посетили САР, подписав договоры об экономическом сотрудничестве.

Абхазия в октябре 2020 года открыла своё посольство в Дамаске, рассказал NEWS.ru главный редактор абхазской газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг.

Верительную грамоту Башар Асад вручил в своём президентском дворце послу Республики Абхазия в САР Баграту Хутаба. В Сирии проживает абхазская диаспора — потомки махаджиров, оказавшихся там в результате Кавказской войны позапрошлого века. Среди них есть достаточно приближённые к Асаду политики, генералы, общественные деятели. А в Абхазии проживают беженцы, покинувшие Сирию после начала войны. Они наладили бизнес, в том числе с Сирией. Есть экономическое взаимодействие на уровне правительства и торгово-промышленных палат, — рассказал Хашиг.

Подписаны договоры о сотрудничестве между Сирией и Южной Осетией, страны договорились об открытии посольств, правда, пока не осуществили намеченное на практике.

Сигнал для Москвы

Заявление о признании ДНР и ЛНР Дамаском — это в большей степени сигнал для Москвы, который должен продемонстрировать, что САР остаётся исключительным союзником России и идёт на такие шаги, на которые не готовы идти партнеры РФ по ОДКБ. При этом Асад также пытается снять все вопросы по поводу того, что он отдает предпочтение Тегерану перед Москвой, показывая, что отношения с РФ для САР имеют приоритетное основополагающее значение.

Фото: kremlin.ru Башар Асад и Владимир Путин

Однако здесь надо учитывать и само положение, в котором режим Асада оказался. То есть мог ли он не признать ЛНР и ДНР без риска ухудшения отношений с РФ? Представляется, что Дамаск сейчас не в таком положении, и вряд ли мог позволить себе уйти от этого признания. Как не мог он не признать Абхазию и Южную Осетию, притом что изначально, до начала гражданской войны в САР, Асад их не признавал. Поэтому, несмотря на общие идеологические основы и интересы между Дамаском и Тегераном, очевидно, что Асад по-прежнему не в состоянии обойтись без российской поддержки.

Наконец, само по себе признание Дамаском ЛНР и ДНР в общем-то не несёт в себе каких-то проблем для самого сирийского режима, который сам уже давно находится в изоляции. По сути, то, что могло считаться «токсичным» для иных государств, в случае с Сирией вряд ли приведет к негативным последствиям. Вероятность нормализации отношений Дамаска с Западом крайне низка, а действия отдельных арабских стран, таких как ОАЭ, направленных на нормализацию отношений с Сирией, встречает критику и даже неприятие со стороны США, которые продолжают оказывать давление на иных, чтобы минимизировать подобные контакты. Поэтому признание Асадом ЛНР и ДНР вряд ли каким-то негативным образом скажется и на внешнеполитическом положении Дамаска.