Сирийский Идлиб: террористы рассчитывают укрепиться за счет землетрясения

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

На северо-запад Сирии, находящийся под контролем террористической группировки «Хайят Тахрир аль-Шам» (ХТШ)*, в прошлую пятницу прибыла вторая автоколонна ООН с гуманитарным грузом для пострадавших от разрушительного землетрясения, затронувшего этот регион Сирии. Как сообщили представители Международной организации по миграции (МОМ), турецко-сирийскую границу на пропускном пункте Баб аль-Хава пересекли в общей сложности 14 грузовых автомобилей с палатками, медикаментами и предметами первой необходимости.

Баб аль-Хава — единственный пропускной пункт, через который в Сирию доставляется санкционированная Советом Безопасности ООН гуманитарная помощь. Но после недавнего землетрясения все громче звучат голоса, призывающие изучить альтернативные пути доставки гумпомощи и персонала в пострадавшие районы. В частности, президент Сирии Башар Асад разрешил открыть два дополнительных погранперехода на северо-западе страны на границе с Турцией, сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш, который приветствовал такое решение Дамаска.

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Речь идет об открытии пунктов пропуска Баб-эс-Салям и Аль-Раи на первоначальный период в три месяца.

Открытие этих пунктов наряду с обеспечением гуманитарного доступа, ускорением выдачи виз и облегчением поездок между транспортными узлами позволит быстрее доставить больше помощи,— говорится в заявлении Гутерриша.

Однако существуют две проблемы. Во-первых, районы, находящиеся под контролем правительства также серьезно пострадали от землетрясения и нуждаются в гуманитарной помощи не в меньшей степени, чем те, которые удерживаются оппозицией. А во-вторых, следует иметь в виду, что поставки гуманитарных грузов по той же схеме, которая практиковалась ранее, то есть через переход Баб аль-Хава, укрепляют позиции ХТШ в этих районах, превращая террористическую организацию и подконтрольное ей так называемое гражданское Правительство спасения в единственного контрагента международных гуманитарных организаций.

Террористы используют гуманитарную помощь для собственного обогащения

ХТШ всегда стремилась полностью контролировать гуманитарную помощь, оказываемую перемещенным лицам в зоне деэскалации Идлиб. Это касается как помощи, предоставляемой со стороны ООН, так и получаемой от различных НПО. Для «Хайят Тахрир аль-Шам» сама возможность получать и участвовать в перераспределении международной помощи — не только способ обогащения, но и важный аргумент в плане собственной легализации. То есть ХТШ пытается представить себя единственной структурой в оппозиционных районах, с которой гуманитарные организации и ООН вынуждены иметь дело в той или иной форме.

Одновременно гуманитарные организации, действующие в этих районах, постоянно сталкиваются с ограничениями в своей работе и подвергаются иному давлению со стороны «Хайят Тахрир аль-Шам». Группировка стремится подчинить их работу интересам аффилированного с ХТШ Правительства спасения (ПС). В частности, силы безопасности ХТШ осуществляют рейды в офисы и на склады гуманитарных организаций, а также подвергают арестам сотрудников. Цель подобных акций — заставить гуманитарные организации соблюдать условия так называемого Управления по делам организаций ПС, которое ХТШ использует для расширения своего контроля над гражданскими, гуманитарными и спасательными работами в районах, находящихся под своим контролем. Это происходит и сейчас, в ходе преодоления последствий землетрясения.

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Сирийские правозащитники уже давно обвиняют «Хайят Тахрир аль-Шам» в присвоении части гуманитарной помощи, предоставляемой перемещенным лицам, во взимании сборов с НПО, чтобы они могли продолжать свою работу по поддержке перемещенных лиц и наиболее уязвимых групп. Все это позволяет ХТШ получать дополнительные ресурсы для финансирования в том числе и своей террористической деятельности.

Дамаск настаивает, что вся помощь должна поступать именно правительству Башара Асада, которое и будет ее использовать для тех нуждающихся сирийцев, которые проживают в подконтрольных правительству районах. Официальные сирийские власти утверждают, что любые поставки помощи в удерживаемые повстанцами районы являются нарушением суверенитета. Западные правительства отказываются идти навстречу Дамаску, потому что опасаются, что большая часть этих средств будет оседать в карманах коррумпированных сирийских чиновников, которые начнут продавать эти грузы на черном рынке или распределять их среди лояльных правительству кругов. Однако почему-то те же самые действия со стороны ХТШ не вызывают подобного рода опасений у западных чиновников. Соединенные Штаты в минувшее воскресенье призвали ООН «немедленно проголосовать за резолюцию», которая позволит открыть дополнительные пункты пропуска на сирийской границе. Естественно, и здесь речь шла прежде всего о тех районах, которые удерживает ХТШ.

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Вместе с тем «Хайят Тахрир аль-Шам» уже отказалась пропускать конвои ООН с гуманитарной помощью из Дамаска. Тем самым террористы пытаются замкнуть на себе все поставки гуманитарных грузов в пострадавшие от землетрясения районы Идлиба. В свою очередь именно те шаги, которые позволят доставлять гуманитарную помощь в Сирию не только через Идлиб, но и на правительственные территории и делать это под более жестким контролем, не допуская попадания даже части грузов в руки террористов, будут способствовать ее справедливому распределению.

Тем не менее, как стало известно, еще 10 февраля, ОАЭ похоже, удалось заключить сделку между донорами, Турцией и правительством Асада по доставке помощи пострадавшим от землетрясения районам Сирии. Это и позволило открыть еще несколько погранпереходов для доставки гуманитарных грузов.

В сделку входят объявление сирийским режимом некоторых провинций, в том числе находящихся под контролем оппозиции, таких как Идлиб, зоной природного бедствия, разрешение трансформировать гуманитарную помощь в удерживаемые оппозицией районы в «трансграничную помощь», приостановление санкций США на шесть месяцев для облегчения преодоления последствий землетрясения. Последний пункт получил подтверждение и в комментариях Госдепартамента США.

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Вместе с тем вопросы поставок гуманитарной помощи в Сирию на фоне землетрясения еще более рельефно проявили до сих пор не решенную проблему трансграничной помощи пострадавшим в ходе гражданской войны сирийцам. Напомним, что Россия в январе 2023 года согласилась в очередной раз продлить на полгода механизм доставки трансграничной помощи в Сирию через единственный погранпереход Баб аль-Хава. Сделано это было с оговорками, так как по-прежнему не выполнены все условия, которыми РФ обусловила свое согласие еще при принятии подобного механизма несколько лет назад.

Реконструкция Сирии

Совет Безопасности ООН в 2021 году одобрил процесс раннего восстановление в рамках более широкого компромисса в отношении помощи Сирии, который включал и продолжение работы КПП Баб аль-Хава по доставке гуманитарных грузов в Идлиб.

В течение года страны-доноры и гуманитарные организации должны были не только решить, каким окажется процесс раннего восстановления в Сирии прежде всего на территориях подконтрольных правительству, но и запустить этот процесс — он должен был уравновесить продолжение помощи сирийским беженцам в удерживаемых оппозицией районами в Идлибе через Баб аль-Хава.

Следует напомнить, что кроме 4 млн сирийцев в Идлибе, по данным ООН, в Сирии есть ещё как минимум 8–9 млн граждан, которые также нуждаются в получении помощи. Но их интересы игнорируются, а помощь им блокируются положениями об односторонних санкциях. Последствия землетрясения лишь усугубили эти проблемы.

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Однако процесс раннего восстановления был, по сути, заблокирован, так как некоторые официальные лица и наблюдатели из США и стран Запада продолжают опасаться, что он якобы послужит прикрытием для «реконструкции» Сирии. А поддержка Соединенными Штатами программ реконструкции может трактоваться как уступка Дамаску и его союзникам, чего в Вашингтоне пытаются избежать.

Однако разница между «реконструкцией» и «ранним восстановлением» может быть только в логике. То есть, по сути, это одно и то же, но зависит от озвученных целей. Какую цель, допустим, преследует восстановление водопроводов и сельскохозяйственных угодий — гуманитарную или политическую? Очевидно, что любая гуманитарная операция имеет и политический контекст. И восстановление водопровода может быть рассмотрено и как помощь населению, и как поддержка режима, в зависимости от трактовки.

Поэтому США и страны Запада продолжают использовать отговорки для сохранения под односторонними санкциями многих направлений раннего восстановления, полностью игнорируя интересы сирийцев, проживающих на подконтрольных правительству территориях и тоже нуждающихся в поддержке.

Но в таких условиях как минимум некорректно обвинять Москву (а это происходит каждый раз перед голосованием в ООН по поводу продления механизма трансграничной помощи), что она не идёт на уступки (на самом деле каждый раз она на них идет) по поводу продолжения работы Баб аль-Хава, который контролируется террористами ХТШ, а часть этой помощи в итоге различными путями перераспределяется на поддержку деятельности террористов. Поэтому и оговорки российских дипломатов вполне оправданы.

Фото: Patrickneil, CC BY 3.0/Wikimedia Commons КПП Баб аль-Хава

При этом договоренности также предполагали, что часть помощи должна идти в Идлиб через правительственные районы. Другой вопрос, что сам сирийский режим, где крайне высокий уровень коррупции, действительно не может считаться надёжным партнером, поэтому данная схема также нуждалась в корректировке.

Тем не менее каждый этап голосования в СБ ООН по поводу продолжения работы КПП Баб аль-Хава превращается в очередное антироссийские шоу и в попытку снять ответственность со стран Запада в бездействии по поводу процесса раннего восстановления и поддержки нуждающихся в иных регионах САР, решение о чем было также принято СБ ООН, но которое до сих находится на паузе.

ХТШ* — террористическая организация, запрещенная в РФ