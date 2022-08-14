Переговаривайся и властвуй: зачем Турция хочет наладить отношения с Асадом Сирийская оппозиция в ужасе от новых планов Эрдогана

Фото: Bassem Tellawi/AP/TASS

Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад

Сирийский Идлиб после пятничной молитвы 12 августа стал готовиться к акциям протеста против озвученных накануне заявлений главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Турецкий министр допустил возможность примирения оппозиции страны, поддерживаемой Анкарой, с нынешним руководством Сирии во главе с президентом Башаром Асадом и уже сообщил о возобновлении диалога по линии спецслужб. Практически все сирийские оппозиционные силы восприняли такие заявления как предательство Анкары. Личный состав турецкого контингента в Сирии был приведён в состояние повышенной боевой готовности.

Но остается непонятным, чего добиваются турецкие власти. Чавушоглу вновь подтвердил, что Анкара полностью поддерживает территориальную целостность Сирии, но при этом от своих планов борьбы с курдскими формированиями отказываться не собирается. Некоторые эксперты полагают, что позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии смягчилась после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Но надолго ли?

Слухи о том, что Путин на прошедшем в Сочи 5 августа саммите уговорил Эрдогана встретиться с Асадом, взволновали на минувшей неделе все западные и турецкие СМИ, ведь такие контакты еще недавно казались невозможными. В Кремле информацию ни подтвердили, но и не опровергли. Относительную ясность внес лишь глава МИД Турции. Он сообщил, что подобных контактов в графике турецкого лидера на настоящий момент нет. Вместе с тем Чавушоглу вспомнил свою короткую и неформальную встречу с министром иностранных дел режима Асада на полях саммита в Белграде, которая состоялась десять месяцев назад. Сенсационным стало озвученное там заявление турецкого министра — что между оппозиционными сирийцами и Дамаском должен быть достигнут мир.

Сейчас Чавушоглу продолжил эту линию.

Турция продолжает борьбу с терроризмом в Сирии. Для решения проблемы посредством дипломатии и политики в Сирии существует «астанинский формат». Мы должны договориться с оппозицией и режимом в Сирии. В противном случае прочного мира не будет, мы всегда об этом говорим. На данный момент мы не имеем дипломатические связи с режимом. Есть контакты только на уровне обмена разведданными, — отметил глава МИД Турции 11 августа.

Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) во время встречи в Сочи

Такое положение дел вовсе не устраивает жителей Идлиба, оплота сирийской оппозиции на северо-западе страны. Именно туда направлялись беженцы во время гражданской войны ввиду близости региона к турецкой границе и относительной безопасности. Возвращаться вновь под режим Асада они напрочь отказываются.

Все эти годы турецкие власти поддерживают Идлиб и говорят о необходимости политического урегулирования конфликта, но опираясь на Свободную сирийскую армию. Ее наличие на севере Сирии важно для Турции, поскольку позволяет Анкаре продвигать установление своего контроля в регионе под предлогом защиты единокровных братьев (на севере Сирии живут так называемые «туркоманы», или «сирийские туркмены», имеющие турецкие корни), а также — создавать буферную зону возле турецких границ. Туда турецкие власти планируют, например, отправлять сирийских беженцев, которые переполнили сегодня улицы городов в Турции.

Несмотря на то что мы знаем истинность турецкой позиции, министр иностранных дел допустил ошибку в том, что не учёл чувствительность нашего народа к Асаду и режиму, — отметил один из руководителей сирийской оппозиции Мустафа Седжари.

В ответ на возмущения сирийских оппозиционеров внешнеполитическое ведомство Турции опубликовало сообщение, где подчеркнуло, что озвучение шефом турецкой дипломатии заявления — вовсе не ошибка, а реальная позиция Анкары.

Турция сыграла ведущую роль в поддержании перемирия на местах и создании конституционного комитета в рамках процессов в Астане и Женеве, оказав полную поддержку сирийской оппозиции и переговорной делегации в политическом процессе. В настоящее время данный процесс не прогрессирует из-за отстранения режима Асада. На это указывают и слова, которые высказал вчера наш министр. <...> Наша солидарность с сирийским народом сохранится, — говорится в сообщении.

Фото: Can Ozer/Keystone Press Agency/Global Look Press Беженцы гражданской войны в Сирии

Еще одним сигналом о готовности Анкары способствовать миру с Асадом стало заявление Турции, что Дамаск обладает «естественным правом» освободить собственную территорию от «террористических формирований». Речь идет о болезненном для Анкары вопросе — Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической организацией, против который турецкие власти ведут ожесточенную борьбу. В этом принципиальном для себя вопросе Турция готова оказывать всестороннюю поддержку Дамаску, но с тем условием, что режим ослабит жесткую политику в отношении сирийской оппозиции.

Однако, нынешние заявления Чавушоглу носят двойственный характер. С одной стороны, Анкара, возможно, действительно готова налаживать отношения с Асадом, следуя Астанинским договорённостям. Но с другой стороны, некоторые турецкие источники считают, что проводимые с сирийским режимом переговоры — лишь оправдания, которые могут повысить ставки Анкары в контактах российским руководством. Мол, переговоры с представителями режима идут, но договориться не получается. Таким образом турецкие власти пытаются получить от Путина поддержку для проведения новой военной операции на севере Сирии.

Отвечая на вопрос, разрабатывается ли в контакте с Москвой график возможных военных операций против террористических организаций в Сирии, Чавушоглу отметил, что Анкара «не согласовывает календарь операций с другими странами», а лишь заранее «информирует о начале действий, дабы избежать несчастных случаев».

Мы проводим эти операции, особенно в Сирии, чтобы очистить их от террористов, которые нападают на нас и имеют сепаратистские планы. Цель террористических организаций YPG/PKK (YPG — боевое крыло РПК. — NEWS.ru) — разделение Сирии. Турция всегда была за территориальную целостность Сирии и борется со всеми сепаратистскими явлениями в этой стране. Чтобы предотвратить расчленение в Сирии, должна быть сильная администрация, — сказал Чавушоглу.

Но тут важно, что Турция выступает за территориальную целостность Сирии только до тех пор, пока РПК сеет там сепаратизм и грозится захватить новые территории, создав свою автономию или, что ещё страшнее, государство Курдистан на приграничных с Турцией землях. Однако вряд ли бы Анкара придерживалась такой позиции, если бы речь шла о федерализации Сирии и формировании зон влияния.

Турция изначально выступала за территориальную целостность Сирии и поддерживала ее единство, просто при этом Анкара стремится влиять на процессы в Дамаске. Старания представить поддержку деятельности оппозиционных структур на северо-западе и севере Сирийской Арабской Республики со стороны Турции как попытку разделить Сирию не имеет оснований, заявил в беседе с NEWS.ru востоковед Кирилл Семёнов.

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press Бойцы поддерживаемой Турцией Сирийской национальной армии демонстрируют знак победы

В целом же стратегическая задача Турции в ходе сирийского конфликта была не разделить страну путем создания «протекторатов» и «сфер влияния», но добиться того, чтобы те силы, которых в Анкаре считают своими союзниками, также получили возможность участвовать в принятии решений в Дамаске. Пока власть находится в руках Асада, Турция будет продолжать поддержку оппозиции, но не ради окончательного отделения от страны северо-западных и северных областей, а для того, чтобы сохранить дееспособную и лояльную себе оппозицию, обладающую политическими, военными ресурсами и территориальным контролем, чтобы «когда придет время», она бы могла занять свое место в сирийских властных и силовых структурах, — отметил Семёнов.

Эксперт отметил, что Турция выступает за имплементацию резолюции Совбеза ООН 2254, подразумевающую в том числе и формирование нового инклюзивного органа исполнительной власти в Сирии, под эгидой которого будет проводиться дальнейший процесс национального примирения. Но, по его словам, Анкара не может считать таким органом правительство Асада. Поэтому тут вероятно два пути развития событий — или Турция будет и дальше добиваться создания безопасной зоны, или станет действовать с целью свергнуть режим.