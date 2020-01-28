https://static.news.ru/photo/21f79de4-41dc-11ea-a4f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Muhammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сирийская армия вошла в город Мааррет-эн-Нууман — крупный форпост боевиков из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Город расположен на юго-востоке провинции Идлиб.

Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Накануне террористы атаковали нефтяные объекты в Сирии с помощью заложенных взрывных устройств. Удар террористов и «тех, кто их поддерживает», был нанесён по морской нефтеналивной станции в городе Банияс на северо-западе Сирии. Взрывные устройства заложили водолазы. Экстренные службы уже приступили к ремонтным работам и устранению неполадок для скорейшего возобновления работы станции.

Как писал NEWS.ru, во вторник, 28 января, специальный посланник ООН Гейр Педерсен прибыл с рабочим визитом в Дамаск, чтобы обсудить с правительством страны ряд политических вопросов.