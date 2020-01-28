Специальный посланник ООН Гейр Педерсен прибыл с рабочим визитом в Дамаск, сообщил источник в офисе международной организации, расположенном в сирийской столице.
Спецпосланник планирует обсудить с правительством страны ряд политических вопросов,
Ранее госсекретарь США Майкл Помпео назвал виновных в том, что в Сирии никак не наступит перемирие. По его словам, к этому якобы причастна в том числе Россия.
Как писал NEWS.ru, террористы атаковали нефтяные объекты в Сирии с помощью заложенных взрывных устройств. Уточняется, что удар террористов и «тех, кто их поддерживает», нанесён по морской нефтеналивной станции в городе Банияс на северо-западе Сирии.
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