https://static.news.ru/photo/a22d93bc-41cb-11ea-aff5-fa163e074e61_660.jpg Гейр Педерсен Фото: МИД России/flickr.com

Специальный посланник ООН Гейр Педерсен прибыл с рабочим визитом в Дамаск, сообщил источник в офисе международной организации, расположенном в сирийской столице.

Спецпосланник планирует обсудить с правительством страны ряд политических вопросов, передаёт РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео назвал виновных в том, что в Сирии никак не наступит перемирие. По его словам, к этому якобы причастна в том числе Россия.

Как писал NEWS.ru, террористы атаковали нефтяные объекты в Сирии с помощью заложенных взрывных устройств. Уточняется, что удар террористов и «тех, кто их поддерживает», нанесён по морской нефтеналивной станции в городе Банияс на северо-западе Сирии.