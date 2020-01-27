https://static.news.ru/photo/5dbd0b70-4132-11ea-93d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carol Guzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Террористы атаковали нефтяные объекты в Сирии с помощью заложенных взрывных устройств.

Об этом информирует государственное информагентство SANA. Уточняется, что удар террористов и «тех, кто их поддерживает», нанесён по морской нефтеналивной станции в городе Банияс на северо-западе Сирии. Взрывные устройства заложили водолазы.

Экстренные службы уже приступили к ремонтным работам и устранению неполадок для скорейшего возобновления работы станции. О масштабе разрушений и о возможных жертвах террористической атаки не сообщается.

Как передавал NEWS.ru, 23 января более 200 боевиков атаковали позиции сирийской правительственной армии в провинции Идлиб. Нападение поддерживалось 20 пикапами и танком. Перед атакой боевики провели массированную огневую подготовку с применением реактивных систем залпового огня и кустарных беспилотников.