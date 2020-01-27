Террористы атаковали нефтяные объекты в Сирии с помощью заложенных взрывных устройств.
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Экстренные службы уже приступили к ремонтным работам и устранению неполадок для скорейшего возобновления работы станции. О масштабе разрушений и о возможных жертвах террористической атаки не сообщается.
Как передавал NEWS.ru, 23 января более 200 боевиков атаковали позиции сирийской правительственной армии в провинции Идлиб. Нападение поддерживалось 20 пикапами и танком. Перед атакой боевики провели массированную огневую подготовку с применением реактивных систем залпового огня и кустарных беспилотников.
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