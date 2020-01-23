Более 200 боевиков напали на позиции сирийской армии в зоне деэскалации в Идлибе. При атаке использовались 20 пикапов и один танк.
Атаке предшествовала массированная огневая подготовка с применением «баллономётов», реактивных систем залпового огня, БПЛА кустарного производства. В результате огня боевиков подразделения сирийских войск были вынуждены оставить занимаемые позиции и отойти южнее, — передаёт RT заявление Российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.
По имеющейся информации, сирийские правительственные силы продолжают действия в регионе.
Как ранее писал NEWS.ru, представители министерства иностранных дел Сирии в четверг, 23 января, подтвердили факт смерти министра иностранных дел страны Валида аль-Муаллема.
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