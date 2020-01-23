https://static.news.ru/photo/f3e7d196-3df6-11ea-9c5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Mohammad/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Более 200 боевиков напали на позиции сирийской армии в зоне деэскалации в Идлибе. При атаке использовались 20 пикапов и один танк.

Атаке предшествовала массированная огневая подготовка с применением «баллономётов», реактивных систем залпового огня, БПЛА кустарного производства. В результате огня боевиков подразделения сирийских войск были вынуждены оставить занимаемые позиции и отойти южнее, — передаёт RT заявление Российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

По имеющейся информации, сирийские правительственные силы продолжают действия в регионе.

Как ранее писал NEWS.ru, представители министерства иностранных дел Сирии в четверг, 23 января, подтвердили факт смерти министра иностранных дел страны Валида аль-Муаллема.