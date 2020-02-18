https://static.news.ru/photo/3e2b895e-5261-11ea-b2fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Министр обороны России Сергей Шойгу выступил с заявлением касательно действий США в Сирии. По мнению генерала, американская сторона неприкрыто и бесцеремонно грабит нефтяные месторождения.

С одной стороны, месторождения нефти и территория, на которой добывается нефть, контролируется Соединенными Штатами. Там идёт неприкрытое бесцеремонное разграбление богатств, которые принадлежат Сирии и сирийскому народу. С другой стороны, запрещается подвоз нефти туда, — цитирует Шойгу RT.

Также он подчеркнул потребность граждан, которые пострадали в результате боевых действий, в тепле и электричестве. Удовлетворить свои нужды без углеводородов они не смогут.

NEWS.ru передавал ранее, что сирийская сторона выразила надежду на скорейшее освобождение своих нефтяных месторождений от армии США.