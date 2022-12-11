Саудовская Аравия не увидела результатов от потолка цен на нефть из России Министр энергетики Саудовской Аравии не увидел эффектов от потолка цен на российскую нефть

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В настоящее время заметных результатов от введения лимита цен на нефть из России нет. С таким заявлением выступил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман. Его слова приводит портал Taqa. Он отметил, что ограничительные меры используются в политических целях и пока не ясно, удастся ли с их помощью добиться каких-либо результатов.

Что касается вступившего в силу 5 декабря потолка цен на нефть из России, то четких результатов этой меры пока нет. Также нет полной уверенности в том, что это будет реализовано, — сказал принц.

По словам Бен Сальмана, следует также учитывать реакцию Москвы на подобные санкции при рассмотрении ситуации на мировых рынках нефти.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении российского сырья вступили в силу 5 декабря. В частности, ЕС прекратил прием нефти из РФ, перевозимой по морю. Кроме того, страны G7, Австралия и также Евросоюз ввели ограничение цен на такую нефть на уровне $60 за баррель.

Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя установление странами Запада потолка цен на российскую нефть, заявил, что Россия не будет продавать нефть на условиях, отличных от рыночных. По его словам, Москва не изменит свою позицию, даже если придется сократить добычу сырья.