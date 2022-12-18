Rudaw: на севере Ирака при взрыве погибли восемь полицейских

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Восемь иракских полицейских погибли при взрыве бомбы, заложенной террористами по пути следования полицейских машин, сообщил телеканал Rudaw. Инцидент произошел в северной провинции Киркук. По информации канала, сотрудники федеральной провинции были убиты боевиками «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

По данным представителей правоохранительных органов, в числе погибших значится офицер иракского МВД. В момент взрыва сотрудники полиции патрулировали местность рядом с населенным пунктом Эль-Хувейджа к северо-западу от административного центра провинции.

Как отмечает телеканал, полицейские попали в засаду боевиков «Исламского государства», отряды которого по-прежнему действуют на севере Ирака.

По информации Rudaw, после детонации взрывного устройства произошло столкновение между колонной федеральной полиции и боевиками ИГИЛ, был уничтожен один из боевиков.

Ранее трое сотрудников Корпуса стражей Исламской революции (элитное иранское подразделение спецслужб) были убиты в результате обстрела неизвестными лицами на юго-востоке и западе Ирана. Двоих служащих подразделения КСИР «Салман» расстреляли в городе Захедан на площади Парастар, третий скончался в результате перестрелки с неизвестными на погранпункте с Ираком на западе Ирана.