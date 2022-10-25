В Иране убили троих сотрудников элитного подразделения КСИР Неизвестные расстреляли троих сотрудников иранского КСИР на юго-востоке и западе Ирана

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Трое сотрудников Корпуса стражей Исламской революции (элитное иранское подразделение спецслужб) были убиты в результате обстрела неизвестными лицами на юго-востоке и западе страны, передает РИА Новости со ссылкой на юго-восточный штаб КСИР. Двоих служащих подразделения КСИР «Салман» расстреляли в городе Захедан на площади Парастар, третий скончался в результате перестрелки с неизвестными на погранпункте с Ираком на западе Ирана.

Несколько минут назад полковник Мехди Моллашахи и сотрудник «Басидж» (военная структура при КСИР. — NEWS.ru) Джавад Кейха, являющиеся служащими подразделения «Салман» КСИР провинции Систан и Белуджистан, скончались, подвергшись обстрелу неизвестными лицами на площади Парастар города Захедан, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники КСИР возвращались домой после окончания рабочего дня, когда неизвестные открыли по ним стрельбу из автомата Калашникова из салона автомобиля. Как отмечает штаб КСИР, розыск причастных к убийствам продолжается.

В мае этого года иранское агентство IRNA сообщило об убийстве полковника КСИР Сайяда Ходаи на одной из улиц Тегерана. В 16:00 по местному времени двое неизвестных на мотоциклах подъехали к дому офицера в самом центре Тегерана и залпом из пяти выстрелов устранили высокопоставленного военного. По данным иранских СМИ, в последние годы Ходаи участвовал в разработке военных беспилотников.