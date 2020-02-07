Аргумент Минобороны РФ об опасности ударов Израиля для гражданского самолёта ставит вопрос не только о безопасности рейсов в аэропорт Дамаска, но и о продолжении функционирования иранского шиитского «воздушного моста». Информация российского ведомства не стыкуется с сообщениями сирийцев и, с одной стороны, оправдывает бездействие военных, с другой — намекает на продолжение процесса переброски в Сирию проиранских прокси-сил.

Израиль при авиаударе 6 февраля едва не подставил под огонь гражданский самолет с 172 пассажирами, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По версии спикера ведомства, «после двух часов ночи 4 истребителя F-16 военно-воздушных сил Израиля без захода в воздушное пространство» нанесли внезапные удары «воздух-земля» по пригородам столицы».

F-16 Wikimedia

В момент атаки ЦАХАЛ в районе международного столичного аэропорта совершал заход на посадку лайнер Airbus-320, выполнявший рейс Тегеран-Дамаск с 172 пассажирами, сказал генерал Конашенков. Он добавил, что лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта и эффективной работе АС УВД (автоматизированной системы управления воздушным движением) пассажирский самолёт удалось увести из зоны поражения сирийских средств ПВО и посадить его на российской авиабазе Хмеймим. Представитель оборонного ведомства также констатировал: проведение израильским генштабом операций «с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолётов с пассажирами» становится характерной чертой израильских ВВС — радиолокационные средства ЦАХАЛ отчётливо видят воздушную обстановку в районе аэропорта Дамаск.

Очевидно, Минобороны таким образом напомнило о прошлой трагедии с Ил-20 ВКС РФ, который был сбит сирийским расчётом ЗРС С-200 в сентябре 2018 года во время рейда авиации ЦАХАЛ. Однако довольно запоздалая реакция на нынешний эпизод — спустя сутки — может свидетельствовать о том, что сообщение ведомства было направлено в первую очередь на внутреннюю аудиторию — для оправдания бездействия российских военных, которые с момента сирийской кампании сквозь пальцы смотрят на гибель тактических союзников.

Однако после рождественского визита президента РФ, когда самолёт с российским лидером впервые приземлился в столичном аэропорту, атака Израиля на приграничные районы — чувствительный момент для Москвы. Очевидно, Путин прилётом в столичную воздушную гавань давал понять, что она скоро может быть востребована: в 2019 году ряд международных авиакомпаний, в частности флагманский авиаперевозчик Бахрейна Gulf Air и компания Emirati Etihad из ОАЭ заявляли о намерении возобновить сообщение с Дамаском. Кроме того, интерес к инвестициям в строительство нового терминала проявляли российские бизнесмены. Поэтому, по некоторым данным, Москва обращалась к Израилю с просьбой воздержаться от дальнейших авиаударов по району аэропорта, демонстрируя готовность способствовать снижению иранских поставок через столичный объект, которые контролировал убитый в Ираке генерал КСИР Касем Сулеймани.

По данным панарабской газеты Asharq al-Awsat, в этот раз целями ударов ЦАХАЛ в две волны стали 10 «сирийско-иранских центров сотрудничества» в районе Дамаска и в южных провинциях Дераа и Кунейтра.

Информация Минобороны РФ, вероятно, солидаризированно опирается на тезисы, которые ранее распространило сирийское военное ведомство. Именно командование ВС САР сообщило о том, что в два часа ночи 6 февраля Турция и Израиль синхронизировали свои действия: якобы под прикрытием атаки ЦАХАЛ Анкара ввела в Идлиб новый военный конвой, включающий «несколько транспортных средств и бронетехнику». Однако эту версию опровергает сообщение госагентства SANA, в котором приведены видео атаки авиации ЦАХАЛ и попытки перехвата ракет сирийскими средствами ПВО — все записи датируются вечером 5 февраля.

Помимо попыток сирийцев в одном эпизоде обвинить всех своих противников обращает на себя внимание деталь про 172 пассажира, раскрытая российским ведомством. Западные агентства со ссылкой на данные Flightradar24 написали о том, что в момент атаки на посадку заходил самолёт сирийской авиакомпании Cham Wing (через фирму-«прокладку» принадлежит известному бизнесмену Рами Махлуфу), выполнявший рейс из Ирака по маршруту Наджаф-Дамаск. Но если принять на веру данные о лайнере из Ирана, возникает вопрос — кто эти 172 пассажира? Несмотря на экономическое сотрудничество Дамаска и Тегерана, последние годы гражданских иранцев в отелях Дамаска стало значительно меньше, а базирование представителей КСИР и подготовленного ими шиитского интернационала в районе аэропорта постепенно снижалось.

Вопросов к официальным версиям Сирии и России довольно много. Понятно, что на борту лайнера действительно могли находиться гражданские сирийцы и иранцы. Но и не исключено, что Тегеран продолжает транспортировку подконтрольных отрядов в САР, несмотря на очевидную «токсичность» его прокси-сил для политического урегулирования. В этом смысле их «фильтрация» через российскую базу, пусть даже единичная, могла оказаться полезной.