Аргумент Минобороны РФ об опасности ударов Израиля для гражданского самолёта ставит вопрос не только о безопасности рейсов в аэропорт Дамаска, но и о продолжении функционирования иранского шиитского «воздушного моста». Информация российского ведомства не стыкуется с сообщениями сирийцев и, с одной стороны, оправдывает бездействие военных, с другой — намекает на продолжение процесса переброски в Сирию проиранских прокси-сил.
Израиль при авиаударе 6 февраля едва не подставил под огонь гражданский самолет с 172 пассажирами, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По версии спикера ведомства, «после двух часов ночи 4 истребителя F-16 военно-воздушных сил Израиля без захода в воздушное пространство» нанесли внезапные удары «воздух-земля» по пригородам столицы».
В момент атаки ЦАХАЛ в районе международного столичного аэропорта совершал заход на посадку лайнер Airbus-320, выполнявший рейс Тегеран-Дамаск с 172 пассажирами, сказал генерал Конашенков. Он добавил, что лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта и эффективной работе АС УВД (автоматизированной системы управления воздушным движением) пассажирский самолёт удалось увести из зоны поражения сирийских средств ПВО и посадить его на российской авиабазе Хмеймим. Представитель оборонного ведомства также констатировал: проведение израильским генштабом операций «с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолётов с пассажирами» становится характерной чертой израильских ВВС — радиолокационные средства ЦАХАЛ отчётливо видят воздушную обстановку в районе аэропорта Дамаск.
Очевидно, Минобороны таким образом напомнило о прошлой трагедии с Ил-20 ВКС РФ, который был сбит сирийским расчётом ЗРС С-200 в сентябре 2018 года во время рейда авиации ЦАХАЛ. Однако довольно запоздалая реакция на нынешний эпизод — спустя сутки — может свидетельствовать о том, что сообщение ведомства было направлено в первую очередь на внутреннюю аудиторию — для оправдания бездействия российских военных, которые с момента сирийской кампании сквозь пальцы смотрят на гибель тактических союзников.
Однако после рождественского визита президента РФ, когда самолёт с российским лидером впервые приземлился в столичном аэропорту, атака Израиля на приграничные районы — чувствительный момент для Москвы. Очевидно, Путин прилётом в столичную воздушную гавань давал понять, что она скоро может быть востребована: в 2019 году ряд международных авиакомпаний, в частности флагманский авиаперевозчик Бахрейна Gulf Air и компания Emirati Etihad из ОАЭ
По
Информация Минобороны РФ, вероятно, солидаризированно опирается на тезисы, которые ранее распространило сирийское военное ведомство. Именно командование ВС САР сообщило о том, что в два часа ночи 6 февраля Турция и Израиль
Помимо попыток сирийцев в одном эпизоде обвинить всех своих противников обращает на себя внимание деталь про 172 пассажира, раскрытая российским ведомством. Западные агентства со ссылкой на данные Flightradar24 написали о том, что в момент атаки на посадку
Вопросов к официальным версиям Сирии и России довольно много. Понятно, что на борту лайнера действительно могли находиться гражданские сирийцы и иранцы. Но и не исключено, что Тегеран продолжает транспортировку подконтрольных отрядов в САР, несмотря на очевидную «токсичность» его прокси-сил для политического урегулирования. В этом смысле их «фильтрация» через российскую базу, пусть даже единичная, могла оказаться полезной.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен