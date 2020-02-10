Реальное число военнослужащих армии США, которые получили ранения при иранском ракетном ударе 8 января, превысило 100 человек,
Американцы, служившие на двух базах в Ираке, получили черепно-мозговые травмы.
Сообщение Reuters последовало за данными телеканала CNN, который со ссылкой на источники в Пентагоне заявил о 64 пострадавших.
Как писал NEWS.ru, иранцы ударили по американским базам в ответ на ликвидацию генерала Касема Сулеймани. После атаки власти США заявили, что ни один американский военнослужащий не пострадал. К февралю Пентагон признал травмы у 50 солдат и офицеров.
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