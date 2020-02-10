https://static.news.ru/photo/645880ee-4c2d-11ea-adc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Berci Feher/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Реальное число военнослужащих армии США, которые получили ранения при иранском ракетном ударе 8 января, превысило 100 человек, сообщает Reuters.

Американцы, служившие на двух базах в Ираке, получили черепно-мозговые травмы.

Сообщение Reuters последовало за данными телеканала CNN, который со ссылкой на источники в Пентагоне заявил о 64 пострадавших.

Как писал NEWS.ru, иранцы ударили по американским базам в ответ на ликвидацию генерала Касема Сулеймани. После атаки власти США заявили, что ни один американский военнослужащий не пострадал. К февралю Пентагон признал травмы у 50 солдат и офицеров.