Расплата за дипломатию: президента Ирана призывают отдать под суд

В ночь на 23 февраля в Иране вступил в силу закон, который накладывает ограничения на инспектирование Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) находящихся в стране ядерных объектов. Однако правительству в Тегеране в минувшие выходные удалось договориться о временном техническом решении, которое позволит продолжать определённые проверки на протяжении трёх месяцев. Часть иранского парламента (меджлиса) взбунтовалась против подобной дипломатической инициативы и призвала отдать президента Хасана Рухани под суд.

Иран с 23 февраля ограничивает для международных инспекторов доступ к своим ядерным объектам, однако продолжает сотрудничать с МАГАТЭ в том, что касается режима нераспространения ядерного оружия. Это предписывает законодательная инициатива, которая фактически должна остановить соблюдение положений дополнительного протокола в рамках ядерной сделки. Как считают иранцы, принятые меры должны способствовать отмене американских санкций, инициированных в одностороннем порядке.

Однако по итогам визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Иран в минувшие выходные была достигнута договорённость с Организацией по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), которая вводит временное техническое решение для осуществления проверок и мониторинга на иранских ядерных объектах. Так, Исламская Республика должна в течение трёх месяцев записывать данные с камер, которые находятся на всех объектах, и оставлять их у себя. Информация будет находиться в руках иранской стороны, и в этот период у МАГАТЭ не будет доступа к ней. Если по истечении нескольких месяцев международные санкции будут сняты, Тегеран предоставит эти сведения Международному агентству по атомной энергии. Если же нет — данные будут стёрты.

Дипломатическое решение между МАГАТЭ и ОАЭИ, которое нацелено на то, чтобы простимулировать переговоры между Ираном и США, вызвало возмущение среди иранских парламентариев. Так, глава комитета по вопросам национальной безопасности меджлиса Моджтаба Зоннур заявил, что соглашение противоречит принятым ранее законодательным инициативам.

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Соглашение между МАГАТЭ и ОАЭИ является явным нарушением закона («О стратегических контрмерах в ответ на санкции». — NEWS.ru) и противоречит духу проекта, принятого меджлисом, — выразил уверенность Зоннур. — Правительство Ирана высказывалось против этого закона, и теперь, когда пришло время, оно не сделало ничего.

Депутаты обвинили в нарушении закона «О стратегических контрмерах в ответ на санкции» лично президента Хасана Рухани. Среди тех, кто занял наиболее жёсткую позицию по отношению к исполнительной власти, — спикер парламента Мохаммад Галибаф, один из наиболее перспективных кандидатов на пост главы государства на запланированных в этом году выборах. Ряд законодателей потребовал отдать под суд президента Исламской Республики и привлечь его к ответственности.

Интересно, что духовный лидер Ирана Али Хаменеи занял подчёркнуто нейтральную позицию, призвав меджлис и правительство урегулировать противоречия, «чтобы не было двух разных точек зрения». Однако великий аятолла в то же время отметил, что страна «должна чётко соблюдать» принятую инициативу об ограничении мониторинга со стороны МАГАТЭ, потому что «это хороший закон».

Оппозиция депутатов, представляющих главным образом ультраконсервативный лагерь, объяснима с точки зрения приближения президентских выборов, запланированных в Иране на 18 июня 2021 года. Голосование ознаменует окончание последнего срока Рухани, который принадлежит к условно реформистскому лагерю. В связи с тем, что президентское кресло с большей долей вероятности займёт представитель «ястребов», у этой политической фракции есть все основания препятствовать тому, чтобы какая-либо дипломатическая инициатива была записана в счёт Рухани и его сторонникам.