Пятеро военных погибли при обстреле Дамаска Пятеро военнослужащих погибли в результате обстрела Израилем окрестностей Дамаска

Фото: Ashraf Amra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пять человек погибли в результате ракетного удара со стороны Израиля по окрестностям сирийской столицы — Дамаска. При этом ПВО сбила большую часть ракет. Об этом сообщает сирийское правительственное агентство SANA.

Сегодня примерно в 00.45 Израиль нанес ракетный удар <...>, атаковав международный аэропорт Дамаска и несколько объектов к югу от города. Наши средства ПВО сработали по ракетам противника и сбили большую часть из них. В результате атаки погибли пятеро военнослужащих, также был нанесен материальный ущерб, — говорится в сообщении.

5 сентября министр обороны Израиля утвердил приказ о призыве до 25 тысяч резервистов «для оперативных целей». Начальник Генштаба армии Израиля приказал военным перейти в режим чрезвычайной ситуации.

Кроме того, сообщалось, что Израиль начал операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Есть сведения о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе оперативных мероприятий ликвидировала одного из лидеров радикальной палестинской организации Тайсира Джабари.