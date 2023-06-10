Пять человек погибли при взрыве на ракетном заводе в Анкаре

Фото: Global Look Press

Пять человек погибли в результате взрыва на заводе по производству ракет в районе Эльмадаг в турецкой Анкаре, сообщает агентство Haberturk со ссылкой на Минобороны страны. Взрывной волной выбило стекла в ряде домов неподалеку от места происшествия.

Минобороны Турции сообщило, в результате взрыва погибли пять рабочих, — говорится в сообщении.

Также есть раненые, их доставили в ближайшие больницы. По информации Haberturk, состояние здоровья некоторых пострадавших оценивается, как крайне тяжелое.

Ранее в цеху коксогазового завода в подмосковном городе Видное произошел взрыв. Пожар начался на площади 200 квадратных метров и охватил все здание. Представитель компании «Мечел» уточнил, что возгорание произошло на разделительной колонне в отделении улавливания, никто не пострадал.

В апреле в американском штате Техас на молочной ферме Саутфорк вблизи города Диммит произошел взрыв и крупный пожар, унесший жизни примерно 18 тысяч коров. Один из сельскохозяйственных рабочих получил травмы.