Путник, войди в славный город Багдад: новые истории арабских сказочников На Ближнем Востоке стали появляться загадочные персонажи, вышедшие прямиком из XIX века

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Ближе к концу священного у правоверных месяца Рамадан, да примет Аллах постящихся, в лагерях беженцев в Сирии начал появляться таинственный гость. Он одет в длинную рубаху галабию — традиционную одежду арабских крестьян, а на голове у него красная феска. Размахивая тростью, он приходит в лагеря, зазывает детей, усаживает их перед собой и начинает рассказ о Синдбаде и Гаруне аль-Рашиде, о птице Рух и о чудесах, какие происходили тогда и что случаются доныне. Незнакомец всегда начинает свою речь со слов «жили-были», а затем его гипнотический голос уводит маленьких сирийцев далеко от звуков бомб и пуль в разрушенной войной Сирии.

Загадочный чужак есть не кто иной, как один из представителей «аль-хакавати» — арабских бродячих сказочников. Зовут его Хусейн Бертави. Он разъезжает по лагерям беженцев на северо-западе Сирии и вносит в жизни детей каплю радости, рассказывая традиционные арабские сказки. Сказочник считает, что для завлечения ребенка недостаточно просто прочесть сказку. Необходимо изображать все эмоции, которые испытывают персонажи: «Да чтобы шайтан подложил хвост тебе в постель!», — воскликнул погонщик осла. Ослик тоже огорчился и сказал: «Иа-иа».

Бертави пытается сделать так, чтобы его рассказы были достаточно простыми, чтобы их могли понять даже самые маленькие дети. В то же время сказки должны быть с глубоким посылом, чтобы слушатели могли вынести из них полезный урок. Бертави хочет, чтобы знания, полученные из сказок, дети затем применяли в реальной жизни.

Появление Бертваи в образе традиционного арабского сказочника вызывает у местных детей огромную радость. Большинство из них родились уже в лагерях, и они ничего не знали о существовании этой доброй арабской традиции.

Мы попытались представить им персонажа в образе, отсылающему к культурному наследию Леванта (территория нынешних Сирии, Ливана, Израиля и Палестины — News.ru). Исторически большинство людей приходило к рассказчикам, чтобы насладиться их историями и извлечь из них полезные уроки, — сказал Бертави в интервью порталу Al-Monitor.

Представитель арабских бродячих сказочников Mike Moss/flickr.com

Рассказами сирийский сказочник пытается хотя бы отчасти компенсировать недополученную детьми школьную программу. Так, Ахмед Таха аль-Шахуд, 12-летний мальчик из лагеря Аль-Залане на севере Сирии, сказал, что благодаря сказкам Бертави он смог подробнее узнать о солнечном затмении.

Сегодня нас посетил сказочник и рассказал нам о Солнце, Луне и четырех временах года, — поделилась впечатлениями 11-летняя Диана аль-Вахуб из того же лагеря.

Визиты сказочника организовала сирийская благотворительная организация Ghiras Alnahda. Она помогает перемещенным из-за войны сирийцам найти работу, жилье и получить образование.

В свое время, когда в Ираке разгромили террористов ИГ (организация признана террористической и запрещена в РФ) и жизнь стала постепенно возвращаться в мирное русло, сказочники в Рамадан точно так же стали появляться на улицах населенных пунктов Ирака. Там одним из самых известных «аль-хакавати» является 70-летний Абдель Вахед Исмаил, рассказывающий свои истории в Мосуле.

Я пережил много разных исторических эпох, поэтому стараюсь передать младшему поколению хорошие поучительные истории, — сказал Исмаил, который застал свержение иракской монархии в 1958 году, все потрясения, которые выпали на долю Ирака за последние 64 года.

Иногда Исмаил рассказывает про подвиги Антары ибн Шаддада -— доисламского арабского поэта. В стихах он воспевал возлюбленную Аблу. У доисламских арабов стихи Антары входили в «Муаллаки» — список семи избранных стихов, которые вывешивались на священной Каабе в Мекке. После смерти Антары вокруг его личности сформировался цикл легенд, который перерос в масштабный народный эпос «Деяния Антары». Полное издание состоит из более чем 10 тыс. стихов в 32 томах.

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Иракский сказочник говорит, что истории об Антары вызывают улыбку и ностальгии лишь у взрослого поколения. До детей, выросших в череде бесконечных вторжений и гражданских войн и не знакомых с культурным наследием арабов, Исмаил пытается достучаться иначе. Для них он делает отсылки к модным онлайн-играм и включает в повествование, казалось бы, не имеющие к сказкам отношения видеоигры вроде PUBG. В ней самолет высаживает участников на остров посреди океана, где они собирают броню и оружие, чтобы отправиться воевать каждый за себя. То есть речь идет о симуляторе выживания по типу «Королевской битвы». В этом жанре разрабатываются игры (PUBG, Fortnite), снимаются фильмы («Голодные игры», «Игра в кальмара»), а теперь даже арабские сказочники слагают истории, до которых и Шахерезада не додумалась бы.

Возрождение традиции бродячих сказочников происходит не только в странах Леванта (Ливан, Сирия, Палестина, Иордания), но и в монархиях Персидского залива. Причем в каждом регионе сказочники включают в нить повествования местные реалии. Если в Ираке и Сирии они инкорпорируют в истории антураж гражданских войн, то на Аравийском полуострове упор делается на исламские ценности. Так, в Саудовской Аравии местное подразделение «Макдональдса» расставило в торговых центрах палатки, куда могут заходить дети, чтобы послушать поучительные исламоориентированные истории.

Мы рады видеть веселое и гармоничное взаимодействие между взволнованными детьми и «аль-хакавати»​ — традиционным персонажем из арабского прошлого. Мы стремимся организовывать мероприятия, гармонирующие с этим священным месяцем. Мы хотим, чтобы «аль-хакавати» рассказывали детям о исламских ценностях посредством тщательно подобранных сказок, которые будут развлекать детей, а также будоражить их ум воображение, — говорит директор по связям с общественностью Riyadh International Catering Company Вадда Омран.

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Сказочники пользовались популярностью на Ближнем Востоке вплоть до 90-х годов, когда им на смену пришли телевизор и интернет. Традиция бродячих сказочников получила особое распространение в середине XIX века. Собственно, поэтому «аль-хакавати» из Сирии и Ливана носят турецкие фески — тогда большая часть территорий этих стран входила в состав Османской империи. Считается, что между «аль-хакавати» была огромная конкуренция и порой они путешествовали далеко за пределы своей страны, чтобы найти новые сюжеты для сказок.

Сказочники ходили не только в Рамадан, но именно в священный месяц они встречались чаще всего. Как правило, люди заканчивали ифтар (разговение после дневного поста в Рамадан) и молитву, а затем собирались в местной кофейне, чайхане или кальянной, чтобы послушать истории и сказки, которые «аль-хакавати» превращали в театральное представление.