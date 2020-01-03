Убийство командующего подразделением «Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и лидера проиранской группировки «Катаиб Хезболла» Абу Махди аль-Мухандиса создаёт целую цепочку потенциальных последствий для США и их ближайших союзников в регионе. Не все они поддаются прогнозированию на 100%, однако у США, безусловно, есть целый ряд уязвимых мест на Ближнем Востоке.

Союзники под угрозой

После инициированных США точечных ударов по международному аэропорту Багдада, которые привели к гибели Сулеймани и аль-Мухандиса, стало понятно, что под ответным ударом могут оказаться как союзники США на Ближнем Востоке, там и сами американские силы, которые находятся в регионе. Наблюдатели зафиксировали развёртывание тяжёлой техники, включая противоракетные комплексы Patriot, в Иордании, очевидно, для того, чтобы предотвратить удар по базам США. Лёгкой мишенью является дипломатический персонал. Не случайно посольство США в Багдаде на фоне осложнившейся обстановки призвало соотечественников оперативно покинуть Ирак. Уязвимыми остаются наиболее близкие к американцам аравийские монархии. Например, пережившая 14 сентября комбинированное нападение с применением ракет и беспилотников Саудовская Аравия. Также среди потенциальных целей эксперты называют объекты США в Бахрейне и Кувейте.

Capt. Adan Cazarez/The U.S. Army/flickr.com

К ответной реакции в связи с ликвидацией Сулеймани приготовился и Израиль, который пока ещё пребывает в состоянии затяжного политического кризиса. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал свой краткосрочный визит в Грецию, где проходила церемония подписания межгосударственного соглашения между Афинами, Иерусалимом и Никосией по строительству Восточносредиземноморского газопровода (EastMed). Есть предположение, что еврейское государство теперь будет первым, кого попытаются атаковать иранские или лояльные Тегерану силы в отместку за смерть высокопоставленного представителя КСИР, который фактически координировал работу всех «прокси-сил» Ирана на Ближнем Востоке. Однако публично Нетаньяху не продемонстрировал никакого страха. Он заявил, что США, как и Израиль, имеют право на оборону.

Кем был Касем Сулеймани

Влияние Сулемайни на военную политику Ирана сложно переоценить. Чиновники администрации президента США привыкли изображать его в качестве террористического лидера, который несёт ответственность за действия всех проиранских сил на Ближнем Востоке, нередко затрагивающие безопасность военнослужащих США. С 2008 года известен случай, когда Сулеймани позвонил влиятельному генералу США Дэвиду Петреусу, который тогда командовал американскими операциями в Ираке.

Генерал Петреус, вы должны знать, что я — Касем Сулеймани. Я контролирую политику Ирана в отношении Ирака, Ливана, сектора Газа и Афганистана, — заявил иранский генерал.

Позже в сферу ответственности Сулеймани войдёт и Сирия, которая является элементом проекта так называемого «шиитского коридора», который рассчитан на то, чтобы распространить влияние Тегерана на средиземноморское побережье. Шаги иранского военачальника многократно делали его целью Минфина США: Соединённые Штаты вводили против него санкции за поддержку «Хезболлы» и других вооружённых группировок, за его роль в разгоне демонстраций в Сирии и за предполагаемое участие в заговоре 2011 года с целью уничтожить известного саудовского дипломата Аделя аль-Джубейра. В 2017 году высокопоставленные представители саудовской разведки рассматривали возможность использования частных военных компаний для убийства Сулеймани, писала западная пресса.

Убийство чиновника

Наибольшая проблема на сегодня заключается в том, что был убит высокопоставленный чиновник иранского государственного аппарата, а не некий негосударственный субъект. Это автоматически погружает США и Иран в состояние войны. Как обращает внимание агентство Bloomberg, иранское руководство сигнализирует о том, что оно, скорее всего, нацелится на американские военные объекты на Ближнем Востоке и мобилизует сеть иррегулярных формирований по всему региону. Агентство приводит слова некоего неназванного иранского чиновника, который отмечает: около 36 военных баз и различных объектов США находятся в пределах досягаемости КСИР, причём самые близкие из них расположены в Бахрейне.

Али Хаменеи и Касем Сулеймани leader.ir