Кот на колесах: в Газе создают протезы для животных из старых игрушек Как палестинским волонтерам удается сохранять человечность даже в условиях боевых действий

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Неравнодушные жители Газы в рамках благотворительной инициативы по защите бездомных животных ищут брошенные велосипеды, самокаты, детские машинки и другие игрушки на колесах и делают из них протезы для частично парализованных братьев наших меньших. Всего в приюте Sulala Animal Resque сейчас находится около 400 кошек и собак, а также есть ослик, козы и одна овечка. Некоторые из подопечных стали жертвой несчастного случая, кто-то пострадал от человеческой жестокости, а кто-то — от боевых действий. Для 30 животных удалось с помощью подручных материалов соорудить инвалидные коляски и протезы.

Ослов не бросают

Уникальный центр был открыт еще в 2006 году, но из-за нестабильной обстановки в регионе работал с перерывами. Сейчас волонтеры снова взялись за дело.

В обществе принято уделять внимание людям с ограниченной мобильностью. Но мы хотим сделать так, чтобы помощь оказывалась и животным — как домашним, так и бездомным. У животных ведь тоже есть чувства, — рассказывает Саид аль-Ар, один из волонтеров приюта.

Любой, кто заметит на улице кошку или собаку с травмами, может сообщить об этом в центр. На вызов приезжает волонтерский отряд и забирает пострадавшее животное. После лечения четвероногие постояльцы могут остаться в приюте еще и на реабилитацию. Особенно везет тем, кого кто-то из жителей Газы решит забрать домой.

Приют Sulala Animal Resque Личный архив Саида Абдаллы аль-Эрра

Умельцы из приюта стараются подогнать инвалидные коляски индивидуально для каждого животного, чтобы тем было удобно. Поначалу звери относятся к новообретенным колесам настороженно, но постепенно привыкают. В Sulala Animal Resque рассказали историю бездомной собачки по кличке Люси, которая, еще будучи щенком, осталась без задних лап после автомобильной аварии. Сотрудники нашли на помойке детский велосипед и создали для Люси протез из разноцветных колес. Он крепится ремнями, а чтобы Люси не было больно от трения культей о железо, внутри устройства предусмотрительно проложена мягкая ткань.

Приют помогает не только кошкам с собаками, но и другим животным, включая козлов и даже лис. Там же есть и ослик, его волонтер Саид однажды заметил на улице. Животного ударили дети, оставив несколько тяжелых ран на его теле. Тогда Саид выкупил осла у владельца и поселил его в приюте.

Овечка по кличке Джулс родилась с параличом задних конечностей. Ее владелец пытался продать ее через соцсети. Мы увидели объявление и, проникшись печальной историей бедняжки, поспешили связаться с хозяином. Приют купил овечку Джулс за небольшую цену. С тех пор мы заботимся о ней и надеемся, что инвалидное кресло для нее вот-вот будет готово, — говорится на сайте центра.

Ресурсов у приюта в Газе не так много, но однажды его заметили крупные мировые СМИ. Теперь он получает пожертвования от благотворительных организаций из Австрии и Британии.

Четвероногие жертвы войны

Несмотря на международную помощь, волонтеры признаются, что не всегда справляются с наплывом травмированных животных. Ситуация усугубляется во время вооруженных столкновений между ХАМАС (исламистской организацией, контролирующей Газу) и Израилем.

После войн мы получаем особенно много случаев с травмами конечностей. К сожалению, не всегда существует возможность оказать им необходимую помощь, ведь специализированного центра по производству протезов для кошек и собак в Газе нет, — признал создатель протеза Исмаил аль-Ар.

Да и вообще в подконтрольном ХАМАС анклаве нет ни одного специализированного медицинского центра для животных. А волонтёрский приют пока не отвечает всем требованиям. Его здание было возведено при минимальном финансировании, и там нет даже отопления. В перспективе волонтеры хотят профессионально обустроиться, возвести вокруг стены и вообще основать хорошо оборудованную клинику. Она могла бы стать первой ветеринарной больницей в секторе Газа, куда палестинцы смогли бы приходить, чтобы послушать лекции и лучше узнать о том, как лучше ухаживать за своими питомцами. Пока же Sulala Animal Resque ставит перед собой задачи попроще. Такие, как покупка мобильной ветеринарной клиники и двух специализированных пикапов с клетками.

Саид Абдалла аль-Эрр Личный архив Саида Абдаллы аль-Эрра

Заодно приют работает над тем, чтобы искоренить негативный образ Газы в отношении бездомных животных. Волонтеры проводят занятия в школах и детских садах, а также сотрудничают с БАПРОР (подразделением ООН, которое помогает палестинским беженцам).

В тяжелых случаях приют обращается за помощью к ветеринарам из Министерства сельского хозяйства Газы. Иногда даже удается отправить животное в Канаду, где центр наладил связь с одним из канадских хирургов — доктором Стивом Маквикаром. В свое время он посетил приют во время работы в Красном Кресте в Газе.

Вначале были курсы дрессировки в Ростове

NEWS.ru связался с основателем приюта Саидом Абдаллой аль-Эрром.

Меня зовут Саид, мне около 50 лет (палестинцы часто не знают своего точного возраста, потому что в исламе не очень принято отмечать день рождения, плюс в секторе Газа и на Западном берегу у многих путаница с документами. — NEWS.ru). Я с детства рос в окружении животных, особенно собак. Я очень любил играть с ними, всегда их подкармливал, — рассказал Саид.

В 2006 году он посетил Ростов-на-Дону, где прошел курсы по дрессировке собак. Квоту на эти курсы по дрессировке для палестинцев, по словам Саида, выделил лично президент РФ Владимир Путин. «Я узнал много нового о том, как нужно обращаться с собаками, мой подход в обращении с ними стал профессиональнее», — считает создатель приюта.

Будучи на курсах, Саид, по его словам, задумался о положении животных в Газе и о том, что там для них нет никаких специализированных клиник. По возвращении он решил исправить ситуацию. Собрал единомышленников, получил лицензию от правительства и был уже готов приступить к работе. Однако его планам помешал военный конфликт между организациями освобождения Палестины ХАМАС и ФАТХ. В результате конфликта в Газе началась практически гражданская война, и вернуться к своей мечте Саид смог только в 2015 году.

Собачка Люси — гостья в приюте Sulala Animal Resque Личный архив Саида Абдаллы аль-Эрра

Первые пять лет Саид не получал финансовой помощи и работал сам со своими детьми, однако после того, как о нем написали в западных СМИ, приют начал получать пожертвования от международных благотворительных организаций и неравнодушных людей.

Жители Газы узнают про нас через социальные сети или от друзей. Бывает и так, что к нам подходят во время наших вылазок за бездомными животными и спрашивают, чем же мы таким занимаемся. К тому же мы стали известны и на международном уровне, когда сумели привлечь внимание мировых СМИ. Мы получаем письма благодарности от людей и организаций со всего мира, что очень нас поддерживает. Саид аль-Эрр основатель приюта Salala Animal Rescue

Саид с сожалением признается, что «не у всех жителей Газы можно отметить хорошее отношение к бездомным животным». Даже правительственные организации, которые занимаются отловом бездомных животных, часто их попросту отстреливают.

В основном мы ухаживаем за кошками и собаками, но если какому-то животному, все равно какому, например овце или лошади, нужна помощь — мы его не бросим. Также мы следим, чтобы владельцы обращались с животными хорошо. Например, если мы узнаем, что хозяин груб со своей лошадью или не умеет за ней ухаживать, то можем вмешаться и научить его, как правильно надо делать, — рассказал он.

Для детей в школах проводят уроки о бережном обращении с животными Личный архив Саида Абдаллы аль-Эрра

Среди жителей Газы есть и те, кому не все равно. В приюте работает много волонтеров, но среди них нет никого с образованием ветеринара, поэтому если животному бывает необходима срочная помощь, его отвозят к специалистам на лечение. Саид говорит, что за годы работы он успел научиться основам ветеринарного дела и некоторые случаи способен лечить сам.