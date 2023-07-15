Премьер Израиля прямо из больницы дал важный совет на лето Нетаньяху в медцентре Sheba назвал «плохой идеей» долгий отдых под солнцем

Фото: IMAGO/Christian Ditsch/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил свое недомогание тем, что слишком долго находился под солнцем, сообщает портал Ynet. В своем обращении из медицинского центра Sheba в госпитале Tel HaShomer он поблагодарил врачей за помощь и дал совет проводить под палящими лучами меньше времени и пить больше воды.

Вчера вместе с супругой я провел некоторое время на озере Кинерет на солнце, без головного убора и без воды — плохая идея, — сказал премьер.

Он поблагодарил всех за заботу.

Биньямин Нетаньяху был доставлен в больницу после того, как потерял сознание и упал. Его направили в отделение неотложной помощи. Там премьер уже пришел в чувство и прошел обследование.

Позднее появилась информация, что причиной недомогания Нетаньяху стало обезвоживание, так как до этого он провел длительное время на озере под солнцем. Анализы также не выявили никаких осложнений, однако врачи рекомендовали политику пройти дополнительные обследования.

Ранее президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза упал в обморок во время посещения университета в Кошта-де-Капарика к югу от Лиссабона. 74-летний лидер страны был доставлен в больницу «в качестве меры предосторожности». Позднее его выписали из клиники в хорошем состоянии.