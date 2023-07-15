Назван предварительный диагноз госпитализированного Нетаньяху Walla: Нетаньяху попал в больницу из-за обезвоживания

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

По предварительным данным, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потерял сознание и впоследствии попал в больницу из-за обезвоживания, сообщает Walla со ссылкой на канцелярию премьера. Уточняется, что накануне он провел день на жаре у Тивериадского озера. Анализы политика также не выявили никаких осложнений.

Вчера премьер-министр провел жаркие часы в Кинерете, а сегодня пожаловался на легкое головокружение. По рекомендации своего личного врача, доктора Цви Берковица, он приехал в отделение неотложной помощи Медицинского центра «Шиба». Первоначальные тесты прошли нормально, и никаких результатов обнаружено не было. Начальная оценка — обезвоживание, — рассказали в канцелярии.

Также сообщается, что по совету врачей Нетаньяху продолжит проходить дополнительные обследования в больнице.

О госпитализации израильского премьера сообщил ранее представитель его канцелярии. По его словам, будучи дома, Нетаньяху потерял сознание и упал, ударившись головой. По данным JPost, израильского премьера доставили из его дома в Кесарии в отделение неотложной помощи в Медицинский центр имени Хаима Шибы в Тель-ха-Шомере. Утверждается, что, находясь у больницы, Нетаньяху уже был в полном сознании.