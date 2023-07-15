Премьер-министра Израиля госпитализировали

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был доставлен в больницу из-за плохого самочувствия, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на канцелярию премьера. Источник утверждает, что, будучи дома, Нетаньяху потерял сознание и упал, ударившись головой.

По данным JPost, израильского премьера доставили из его дома в Кесарии в отделение неотложной помощи в Медицинский центр имени Хаима Шибы в Тель-ха-Шомере. Утверждается, что, находясь у больницы, Нетаньяху уже был в полном сознании. Сейчас за ним присматривают врачи.

Ранее сообщалось, что президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза упал в обморок во время посещения университета в Кошта-де-Капарика к югу от Лиссабона. 74-летний лидер страны был доставлен в больницу «в качестве меры предосторожности». Позднее его выписали из клиники в хорошем состоянии.

До этого турецкая штангистка Баяв Пелинсу потеряла сознание во время выступления на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване. Видео с инцидентом на соревнованиях появилось в социальных сетях. Подбежавшие к упавшей в обморок спортсменке мужчины сразу же подняли ей ноги, а через несколько секунд подоспели медики. Затем девушку погрузили на медицинскую каталку и под аплодисменты зрителей вывезли со сцены. 21-летняя тяжелоатлетка выступала в весовой категории до 49 кг.